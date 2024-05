Paula Badosa lavora per il totale recupero: "Ho sofferto davvero molto"

Atp Roma - Matteo Berrettini non ce la fa e dà forfait: ecco l'annuncio in conferenza

Spero sarà una bella battaglia". Parlando sempre dei suoi problemi fisici Paula ha concluso: "Ultimamente mi sono ritrovata a giocare ma a causa del mio infortunio ho capito che non potevo giocare troppe sfide di fila. Penso anche mentalmente abbia influito molto sulla mia stima e sto lavorando ogni giorno per raggiungere il top".

Credo che nel suo caso devi fare i conti devi gestire le tue emozioni e non è mai semplice, penso che lo farà facilmente e lei è una giocatrice intelligente. Obiettivi? Non ne ho sinceramente, sto solo provando a godermi il campo.

Lei è un'ottima giocatrice ed ha un futuro incredibile, adoro quanto sia competitiva e penso che abbia un futuro molto promettente davanti a sé. Ho seguito il mio piano di gioco per tutto il match e sono felice che sia andata bene.

Ora per lui un ostacolo tutt'altro che semplice, l'americana Emma Navarro. Paula ha parlato ai microfoni di Tennis Channel ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "È sempre bello tornare qui, quella con Mirra è stata una grande vittoria.

I due, nonostante l'addio, sono rimasti comunque in ottimi rapporti. Paula è molto legata al torneo di Roma, torneo dove ha sempre fatto bene e dove ha debuttato ieri con la vittoria sulla giovanissima promessa Andreeva.

L'ex numero due al mondo Paula Badosa viene da un periodo non semplice. Oltre ai consueti problemi fisici che ormai da mesi stanno caratterizzando la sua carriera, la talentuosa e bella spagnola ha comunicato, poco prima del torneo di Roma, la rottura della relazione con il tennista greco Stefanos Tsitsipas.

