Elena Rybakina lancia la sfida a Iga Swiatek: le parole prima del debutto

Il ritorno della campionessa. Gli Internazionali di Roma saranno per Elena Rybakina un torneo piuttosto speciale. La tennista kazaka torna nella capitale italiana da campionessa, dopo la vittoria “mutilata” dello scorso anno sull’ucraina Anhelina Kalinina, costretta a ritirarsi per un infortunio sul 6-4 1-0 per la sua avversaria.

Un’occasione importante in un torneo speciale per la 24enne kazaka, che avrà la possibilità di difendere per la prima volta uno dei due titoli 1000 conquistati lo scorso anno (non ha potuto difendere quello di Indian Wells perché infortunata).

Rybakina, che esordirà contro la vincente tra Masarova e Begu, ha parlato in conferenza stampa, esprimendo le proprie sensazioni in vista dell’inizio della sua avventura romana.

Le parole di Elena Rybakina

Sull’atmosfera del Foro Italico, la numero quattro del mondo ha dichiarato: “Sono davvero felice di essere tornata.

È bello essere qui. Ho visto alcuni miglioramenti in loco. Non vedo l'ora di partecipare a questo evento”. Sul fitto calendario Wta e il rapido cambio di superficie. “Non mi sono allenata per circa tre o quattro giorni.

Oggi sono riuscita a colpire un po' Penso che questo sia il modo per andare avanti perché non è facile con il nostro calendario. Abbiamo fatto un grosso blocco di preparazione prima. Mi sembra di aver giocato molto.

A Madrid, ovviamente, i campi sono diversi e tutto è diverso. Mi sembra che l'allenamento di oggi sia stato positivo” ha spiegato la kazaka. Sulla rivalità con Iga Swiatek. “È una grande giocatrice.

Non è facile giocare contro di lei, ovviamente. Abbiamo avuto tante battaglie difficili. Non lo so. Mi sembra che abbiamo giocato così tante volte, voglio dire, conosco la tattica e tutto ciò che devo fare in campo.

A Stoccarda è stata una partita molto combattuta”. Rybakina ha concluso parlando della nuova durata dei Master 1000, allungatasi a due settimane. “Direi che sono lunghi perché è un po' noioso rimanere, come se diventasse la routine, poi diventa un po' noioso rimanere troppo a lungo in questi tornei”.