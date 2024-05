Matteo Berrettini racconta il ritorno a Roma dopo tre anni: "E' un torneo speciale"

Ci siamo quasi, nella giornata di mercoledì inizierà l’avventura di molti italiani agli Internazionali di Roma. Uno di questi è il tennista di casa Matteo Berrettini, assente per varie vicissitudini da questo torneo da ben 3 anni.

L’ex top ten sarà presente al Foro Italico e farà il suo esordio con un connazionale, Stefano Napolitano, ma come da lui stesso ammesso non sarà nelle condizioni nelle quali si augurava di essere.

Una forma fisica non eccellente che non gli permette di essere tra i favoriti del Masters 1000, ma il tennista romano ha più volte sorpreso dimostrando quanto questa superficie sia nelle sue corde. In un’intervista al Media Day di Supertennis Matteo ha parlato dell’incredibile atmosfera che sta vivendo nell’ambiente attorno a lui: "Sono felice di essere qui dopo due tre anni in cui non ho giocato e nemmeno sono riuscito a venire perché soffrivo troppo.

Il sito è cambiato molto. Mi piace che ci sia più spazio per giocatori e pubblico. E' un torneo speciale. Sono nato e cresciuto qui e non vedo l’ora di iniziare”, ha dichiarato, prima di affrontare il tema allenatore.

Per la prima volta Berrettini giocherà a Roma senza il suo storico allenatore Vincenzo Santopadre, ma con accanto Francisco Roig. “Con Vincenzo è stato un viaggio bellissimo che continua a esistere con rapporti di bellissima amicizia.

Con Francisco stiamo lavorando bene, ha un metodo diverso che sto studiando, porta con sé 18 anni di esperienza con Rafa Nadal. E' bello perché pur avendo entrambi tanta esperienza comunque ci stiamo incastrando e conoscendo.

Credo che farò belle cose con cui. Ora mi devono solo lasciar giocare" . Infine il 28enne è tornato sullo storico titolo di Coppa Davis vinto in estate dal gruppo azzurro: “Quando si è una squadra lo si è sempre.

Ho un attaccamento forte alla maglia da quando sono piccolo. Giocare per la mia nazione insieme ai miei compagni in uno sport così individuale è davvero speciale. Mi sarebbe piaciuto ovviamente essere in campo, ma confido nei miei compagni e so possiamo ripetere quell’impresa ancora tante volte.