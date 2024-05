Passaro: "Jannik Sinner è un ragazzo splendido. Spero di affrontare Nadal a Roma"

Dal nostro inviato - Per un italiano giocare il Masters 1000 di Roma rappresenta qualcosa di unico e può spesso aumentare la tensione durante le fasi calde di una partita. È quello che è successo a Francesco Passaro nella sfida per l'accesso al main draw degli Internazionali BNL d'Italia contro Duje Ajdukovic.

L'azzurro non ha convertito un match point nel tie-break del secondo set e nel terzo ha visto il suo avversario recuperare da uno svantaggio di 0-5. Passaro è riuscito a cancellare dalla propria mente quanto accaduto e ha conquistato il tabellone principale - dove spera di incontrare Rafael Nadal - rialzando la testa nel tie-break decisivo.

Passaro: "Sinner è un ragazzo splendido. Spero di affrontare Nadal a Roma"

"Sono contento di aver vinto ed essermi imposto con il mio gioco. Spero di affrontare Rafael Nadal al primo turno. Giocare il tie-break non era semplice.

Avevo tanti pensieri nella testa dopo essere stato avanti 5-0. Però ho cercato di pensare solo al mio gioco, e questo ha fatto la differenza. Ho continuato ad essere aggressivo: questa è stata la chiave. L'obiettivo è raggiungere Francesco Cancellotti( ex numero 21 ATP, ndr) ? Sicuramente Cancellotti è un'ispirazione.

Superarlo sarebbe un grandissimo onore. Il mio obiettivo è innanzitutto superare il mio best ranking e scalare la classifica. Lavoro per giocare con continuità nel circuito maggiore" . Passaro si è infine soffermato sugli allenamenti svolti con Jannik Sinner lo scorso inverno.

"È stata una esperienza unica. Dovevamo essere in tre, purtroppo Luca Nardi ha avuto un problema alla caviglia. Ho avuto l'opportunità di potermi allenare con Sinner per due settimane e ho visto come si comporta anche in palestra.

Mi ha dato tanta energia e fiducia. È un ragazzo splendido, molto semplice. Si è sempre posto in maniera giusta con me, senza farmi mai sentire la sua superiorità. I risultati che sta ottenendo sono frutto del lavoro che svolge con il suo team" .