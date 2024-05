Dal nostro inviato - Iga Swiatek, lo scorso anno, è stata costretta a ritirarsi per un problema al ginocchio destro durante il terzo set del match valido per l'accesso alle semifinali degli Internazionali BNL d'Italia contro Elena Rybakina.

Considerando il suo passato "romano" - ha trionfato nel 2021 e nel 2022 lasciando per strada un solo set - la voglia di rivalsa sarà alta. Basti pensare che la polacca ha perso solo due partite al Foro Italico, includendo nel discorso quella in cui ha alzato bandiera bianca.

Iga Swiatek esalta Nadal e parla degli infortuni subiti da Sinner e Alcaraz

“Questa è la vita nel Tour. È pazzesco essere a Madrid, fare le valigie dopo quella finale e venire a Roma. Sono felice di essere qui, perché amo questo posto.

Mi sono allenata questa mattina e sicuramente rappresenta una sfida riuscirsi ad adattare alle condizioni di gioco. Festeggio un giorno, poi nella mia testa sono pronta a ripartire per un altro torneo. Questa volta ho voluto festeggiare perché ho lottato così tanto per vincere" , ha detto la numero uno del mondo in conferenza stampa.

"Non mi aspetto di essere fresca a Roma. Ero più stanca all’inizio del torneo di Stoccarda che della finale disputata a Madrid. Dipenderà da come andranno le partite. So che se dovessi andare avanti nel torneo, avrei comunque dei giorni liberi dove potrei anche non allenarmi.

Pianificheremo le cose in maniera diversa rispetto alla scorsa stagione perché siamo preoccupati. Amo questo torneo, le differenti sensazioni che riesce a trasmettere. La natura che ci circonda, i fan. Qui sono ovunque e sono molto rumorosi.

Mi sento a mio agio su questi campi" . Swiatek si è infine soffermata sull'eredità di Rafael Nadal - il suo idolo sportivo - e sui numerosi infortuni che stanno colpendo il circuito maschile. Alla polacca sono stati menzionati, in particolare, quelli occorsi a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i due grandi assenti a Roma.

"La sua eredità è immensa. È qualcosa che ha costruito negli anni ed è difficile anche solo da immaginare. Sicuramente è un modello da seguire. Vederlo giocare a Parigi è sempre speciale per tutti.

Sono sicura che in questo momento sia davvero determinato in ogni torneo. Infortuni? Penso che nel complesso il tennis sia diventato più impegnativo come sport. Siamo anche concentrati sul miglioramento della nostra fisicità.

A volte per questo motivo cerchi di fare prevenzione. È difficile paragonare il tennis maschile sulla terra battuta a quello sul cemento. Non sono una esperta e non posso dire perché siano aumentati gli infortuni.

A causa della lunghezza dei tornei, credo comunque che il Tour sia molto più impegnativo. Questo vale anche per il circuito femminile" .