Lorenzo Sonego pronto a lottare: "Il torneo di Roma rappresenta tutto per me"

Il Masters 1000 di Roma rappresenta un torneo speciale per Lorenzo Sonego, e il motivo non è legato solo al fatto che si giochi in Italia. È l'evento in cui ha disputato il suo primo match in un 1000 - perdendo in tre set contro Joao Sousa nel 2016 - e ottenuto il miglior risultato in carriera.

Impossibile dimenticare l'incredibile percorso vissuto dal piemontese nel 2021, quando eliminò tra ottavi e quarti di finale rispettivamente Dominic Thiem e Andrey Rublev. Solo Novak Djokovic gli ha impedito di accedere all'ultimo atto del torneo, ma anche in quella occasione Sonego ha dato tutto e trascinato la partita al parziale decisivo.

Ed è proprio questa la promessa che l'azzurro ha elaborato ai microfoni di Sky Sport. Sonego si è detto pronto a gettare il cuore oltre l'ostacolo per restituire al pubblico di casa parte di quell'affetto che ogni anno riserva ai tennisti italiani.

Lorenzo Sonego: "Il torneo di Roma rappresenta tutto per me"

“Questo torneo rappresenta tutto per me. È il torneo in cui ho ottenuto il miglior risultato della mia carriera e dove ho giocato il primo Masters 1000.

È il posto in cui ho vissuto più emozioni, quindi tutto quello che posso vivere qui non posso viverlo in altri luoghi. Voglio sfruttare tutte le energie che ho e rilasciarle in campo. Il pubblico mi darà una grande mano e dovrà ricevere qualcosa in cambio.

Io sono pronto” , ha dichiarato Sonego prima dell'esordio contro Dusan Lajovic. L'obiettivo è innanzitutto quello di raggiungere la testa di serie numero 17 Sebastian Baez al secondo turno sognando poi una sfida sul Campo Centrale con Holger Rune.

La porzione di tabellone in cui figura Sonego è la stessa del campione in carica Daniil Medvedev, che è arrivato oggi a Roma e testerà le sue condizioni fisiche. Il russo ha accusato un problema all'inguine a Madrid e si è ritirato al termine del primo set contro Jiri Lehecka.