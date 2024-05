L'amore di Luca Nardi per Roma: "Venire qui è sempre bellissimo"

Il più giovane della compagnia azzurra è pronto a stupire ancora. Partirà mercoledì la campagna italiana agli Internazionali di Roma: una “squadra” di dodici tennisti a cui speriamo possano aggiungere altri componenti provenienti dalle qualificazioni, che proverà ad infiammare il pubblico del Foro Italico e compensare l’assenza della punta di diamante.

Tra questi c’è anche Luca Nardi, 20enne pesarese che ha iniziato la sua stagione in maniera strabiliante, conquistando la top 100, vincendo il Challenger di Napoli e compiendo l’impresa di battere Novak Djokovic a Indian Wells.

Il giovane azzurro sta recuperando da un problema alla caviglia che lo ha rallentato nelle ultime settimane, ma non ha voluto perdere l’occasione di prendere parte al torneo di casa. in un’intervista rilasciata a Sky Sport Nardi ha parlato delle sensazioni di calcare i campi della capitale, sostenuto dal pubblico di casa.

Le parole di Luca Nardi

Sull’emozione di giocare a Roma, il 20enne ha dichiarato: “Venire qui è sempre una cosa bellissima. Sentire il calore del pubblico fin dai primi allenamenti è una cosa unica.

Per noi italiani ci sono i pro e i contro: da un lato abbiamo tanto tifo ma allo stesso tempo abbiamo più pressione perché tutti quanti vogliamo far bene davanti al nostro pubblico. Non è facile da gestire ma pian piano dobbiamo farci l’abitudine.

Per il livello che abbiamo raggiunto le cose non cambiano tanto. Qui forse è un po' più semplice perché abbiamo questa voglia di far bene e la carica del pubblico aiuta. Che sia il campo quindici o il centrale cambia poco”.

Nardi ha poi tratto le somme di questo super inizio di stagione. “È una stagione abbastanza positiva. Sono entrato per la prima volta nei primi cento e per me era una cosa molto importante. Sfortunatamente tre settimane fa, dopo qualche buon risultato, mi sono fatto male.

Ho preso una storta e sto recuperando. Non sono ancora al top ma spero di fare una buona partita” ha concluso il tennista pesarese.