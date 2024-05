Anche Iga Swiatek si espone: "Avrei bisogno di due mesi di riposo, ma non posso"

A pochi giorni dal primo storico successo al Mutua Madrid Open Iga Swiatek ha ripercorso le fasi che l’hanno portata al successo. La campionessa polacca ha poi parlato anche di Aryna Sabalenka, con la quale ha da tempo un’accesissima rivalità sul campo.

La quattro volte campionessa slam ha poi raccontato le sue ambizioni in vista di Roma, torneo nel quale esordirà tra pochi giorni. “La vittoria di questo grande torneo potrà lasciarmi una grande lezione.

Può insegnarmi molto per il resto della mia carriera, ma ciò non è fondamentale. È importante, ma anche se qualcosa ha funzionato oggi, non significa che funzionerà anche domani. L'importante è sperare e credere di poter migliorare il proprio tennis", ha affermato.

Sulla bielorussa ha detto: “Non penso ad Aryna quando mi alleno, ma so che la competizione è grande e che se mi fermassi un attimo, sarei fuori. Bisogna continuare a migliorare e rimanere motivati".

"Sento di aver bisogno di due mesi di riposo"

Molti suoi colleghi, soprattutto in campo maschile, stanno soffrendo i ritmi serratissimi del calendario Atp e Wta.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz su tutti. La 22enne di Varsavia ha parlato delle difficoltà che si incontrano giocando tanti tornei in periodi così ravvicinati: “Dopo una partita come questa sento di aver bisogno di due mesi di riposo, ma non posso.

Ora dobbiamo recuperare e adattarci ai campi da gioco, che sono un po' diversi, più lenti. La stagione è molto serrata, i tornei sono molto ravvicinati, quindi dobbiamo adattarci”, ha dichiarato al podcast WTA Insider.