Nel 2023 si è fermato a un solo passo dal titolo agli Internazionali BNL d'Italia, ma quest'anno l'obiettivo è vincere per aggiungere un nuovo trofeo in bacheca. Holger Rune ha preso parte alla cerimonia che ha sorteggiato il tabellone principale maschile del Masters 1000 di Roma davanti alla Fontana di Trevi.

Il danese, testa di serie numero dieci, occupa la parte bassa del main draw: la stessa di Daniil Medvedev - il tennista che lo ha sconfitto all'ultimo atto del torneo - Andrey Rublev, Hubert Hurkacz e Rafael Nadal. Rune attende al secondo turno uno tra Luca Nardi e Daniel Altmaier; mentre al terzo potrebbe trovare Sebastian Baez.

Sullo sfondo agli ottavi di finale una sfida con Hurkacz, che dovrà però fare molta attenzione a Rafael Nadal. Una rivincita contro Medvedev è possibile solo ai quarti.

Holger Rune: "Mi piace tutto di Roma.

Voglio sempre vincere"

“Questo torneo è sempre incredibile, il cibo è fantastico. Mi piace tutto di Roma e anche la location del sorteggio è stata incredibile. Fisicamente sto molto bene, sono carico anche mentalmente e sono pronto a giocare.

Penso sia più facile giocare a Roma che a Madrid" , ha detto Rune ai microfoni di Sky Sport. "I campi lì erano in altitudine e faceva molto freddo. Qui invece il clima è fantastico e questo torneo è sempre bellissimo.

Il mio obiettivo è sempre vincere. Ragiono match dopo match partendo dal secondo turno per arrivare in fondo” . Rune ha svolto il suo primo allenamento sul Campo Centrale del Foro Italico con Taylor Fritz. Al termine della sessione, il 21enne di Gentofte è stato molto carino e si è intrattenuto per un bel po' di tempo con i fan per scattare foto e firmare autografi.