Auger-Aliassime svela problemi: "È stato strano, forse c'era un virus a Madrid"

In un modo piuttosto particolare il tennista canadese Felix Auger Aliassime ha raggiunto la finale e si è arreso dopo una grande battaglia contro il russo Andrey Rublev, tre set che lo hanno visto arrendersi solo nel finale e dopo aver subito una pesante rimonta.

È stato un torneo particolare in quanto Auger ha raggiunto la finale dopo il ritiro, prima o durante il match, di ben tre avversari. Ai Quarti di finale il canadese ha approfittato del forfait pre match del nostro Jannik Sinner mentre in semifinale Auger ha vinto dopo il ritiro di Lehecka, ritiratosi sul 3 a 3 del primo set.

Nella conferenza stampa post finale Auger ha analizzato l'andamento del torneo ed ha svelato anche un retroscena. Ecco le sue parole: "Ho servito bene durante il match, sicuramente ho fatto quello che potevo. Forse da fondo campo ci sono state sfide dove ho fatto meglio, sono stato poco preciso.

All'inizio ho provato a mettergli pressione ma non sono stato preciso e questo ha fatto la differenza. Sul rovescio ho avuto grosse difficoltà, la realtà è che il servizio mi ha mantenuto nel match per tutta la sfida, ho provato a fare un break durante il set decisivo ma non ci sono riuscito".

Parlando poi del match Felix ha svelato di aver avuto alcuni problemi fisici e ha chiarito: "Dall'inizio del terzo set ho avuto dei crampi, ho provato a mantenere il servizio ma avevo tanti pensieri in testa. Sono rimasto deluso da come sono andate le cose, sul 6-5 ho commesso doppi falli e fatto qualche errore di troppo.

In generale lui ha meritato di vincere. È stata una settimana strana, ho avuto problemi allo stomaco e avevo dubbi se potevo giocare contro Mensik, anche Rublev ha avuto questi problemi, non so se ci sia stato un virus a Madrid e in generale ho avuto la fortuna di non aver giocato Quarti e semifinali, i crampi erano probabilmente dovuti al fatto che non ho giocato in questi giorni. Non mi è capitato spesso durante la mia carriera", la chiosa finale del tennista.