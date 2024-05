Andrey Rublev torna al successo: il suo discorso dopo la finale di Madrid

Un successo dal valore speciale. Il tennis è così: puoi non vincere una partita per due mesi, arrivare ad un Master 1000 con pochissime speranze di vittoria e sconvolgere tutti conquistando addirittura il titolo.

È questo il riassunto dello straordinario percorso a Madrid di Andrey Rublev, che è riuscito a risollevarsi da un momento piuttosto complicato in maniera straordinaria, vincendo il suo secondo Master in carriera sulla terra della capitale iberica contro Felix Auger-Alissime.

Per farlo il russo ha avuto bisogno di giocare una partita al massimo del proprio livello, rimontando un set di vantaggio all’ottimo e ritrovato canadese e imponendosi col punteggio di 4-6 7-5 7-5, in due ore e 49 minuti di match.

Un successo che permette a Rublev di riprendersi la sesta posizione del ranking mondiale e di arrivare con buone sensazioni a Roma, dove mancheranno Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Nel discorso durante la premiazione il 26enne russo si è complimentato col suo avversario, ringraziando il proprio team per il lavoro svolto in queste settimane.

Le parole di Andrey Rublev

Questo il discorso di ringraziamento del tennista di Mosca al termine della partita: "Prima di tutto, voglio scusarmi perché penso che il mio discorso sarà molto lungo. Voglio ringraziare Felix, so che è molto deludente perdere partite del genere, so come ci si sente, ma tu sei una grande ispirazione per me come giocatore, per me, ma per tutti, per la tua umiltà, sei una grande persona.

Ti auguro il meglio. Poi vorrei ringraziare Feli [Feliciano Lopez], c'è una differenza di età, ma abbiamo un grande legame, abbiamo condiviso molte cose in campo e nel circuito, spero che sarai sempre nella mia vita.

Vorrei ringraziare la mia squadra. Grazie a tutto il team medico, senza di loro non sarei qui oggi, non avrei potuto giocare. Sono tra i migliori”.