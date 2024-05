Lorenzo Musetti sulla finale conquistata a Cagliari: "È la prova che il lavoro paga"

Il Sardegna Open ha dato una grossa mano a Lorenzo Musetti in vista degli Internazionali d'Italia a Roma. L'azzurro si è ritrovato ed è tornato nuovamente a esprimere a livelli importanti: la conferma è arrivata anche in semifinale sabato contro il colombiano Galan, che è stato battuto col netto punteggio di 6-1, 6-4.

Il toscano proverà ora a completare l'opera nel Challenger italiano per ottenere il primo titolo stagionale sulla sua amata terra battuta. "A livello tecnico e tattico ho giocato un match ottimale, comandando lo scambio fin dall’inizio con un diritto che funzionava alla grande.

Ho cercato di proporre un tennis semplice ma efficace. Nel secondo set mi sono lasciato sfuggire qualche occasione, ma poi sul 5-4 ho giocato un bel game, malgrado un po’ di tensione. In termini di fiducia è una vittoria veramente importante" ha dichiarato a fine match il 22enne di Carrara.

Poi ha aggiunto nell'intervista rilasciata al centro del campo: "Questa finale è la prova che il lavoro paga. Era da molto tempo che non giocavo a livello Challenger, ma sono stato disposto a farlo per raccogliere sensazioni positive in vista del prossimi tornei, Roma in primis.

Giocare da favorito nasconde sempre delle insidie, ma ho già vinto tre partite e mi auguro di prendermene una quarta per conquistare il mio primo titolo stagionale".

Il suo avversario non è per niente da sottovalutare

Dall'altra parte della rete si troverà l'argentino Mariano Navone, terza testa di serie del tabellone principale, che ha regolato in semi l'altro azzurro Luciano Darderi.

Il tennista sudamericano classe 2001 ha letteralmente scalato la classifica nell'ultimo periodo, considerando che poco meno di un anno fa occupava la 240esima posizione del ranking: ora è a ridosso della top 30 e, vincendo il trofeo in Sardegna, sarebbe a un passo dallo stesso Musetti.