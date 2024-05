Binaghi sul ritiro di Jannik Sinner da Roma: "Dispiace, ma il torneo resta da record"

Jannik Sinner ha dovuto alzare bandiera bianca. Agli Internazionali di Roma non ci sarà. Il problema all’anca accusato a Madrid non è cosa da poco e ci vorrà più tempo per recuperare. Un ritiro doloroso per il numero due del mondo che aveva tanti motivi per fare bene nel torneo più rappresentativo di ‘casa’.

“Non è facile scrivere questo messaggio ma dopo aver parlato di nuovo con i medici e gli specialisti dei miei problemi all’anca devo annunciare che purtroppo non potrò giocare a Roma. Ovviamente sono molto triste di non aver recuperato, essendo uno dei miei tornei preferiti in assoluto”.

Far bene al Foro Italico avrebbe significato tanto anche in termini di classifica, avvicinandolo ancora di più alla testa del ranking, presidiata al momento da Novak Djokovic. Discorso dunque rinviato a Parigi, sperando che in quel momento avrà risolto i guai fisici.

L'assenza di Sinner non cambia le cose

In questi minuti si è esposto ovviamente anche Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel. Ecco il messaggio per il tennista di San Candido: “L'ho sentito, certamente, dispiace ma sono cose che succedono anche nelle migliori famiglie.

E' giusto rispettare fino in fondo Jannik che domani sarà a Roma e parlerà. Aspettiamo 24 ore. E' giusto che sia lui a dirvi cosa è successo e come si sente", ha detto ai microfoni di Ansa. Un forfait che non macchia però l’enorme successo e attesa per l’inizio degli Internazionali Bnl d’Italia: “Comunque gli Internazionali saranno da record e questo è dovuto a un momento pazzesco che stiamo vivendo.

La passione per il tennis non cambia anche se Jannik disgraziatamente questo torneo non può farlo. Il trend e i numeri sono incredibili. Abbiamo tanti italiani in gara, faremo il tifo per gli altri", ha concluso.