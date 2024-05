La gioia di Félix Auger-Aliassime: "Ho avuto un 2023 terribile, bello essere qui ora"

Il giocatore canadese Félix Auger-Aliassime a Madrid giocherà la sua prima finale in un torneo Masters 1000 domani contro il russo Andrey Rublev. Auger Aliassime ovviamente si è detto molto felice per questo risultato a Madrid anche se ovviamente occorre sottolineare come ci sia stato anche l'aiuto della buona sorte.

Tre avversari si sono ritirati sul suo cammino: prima Mensik, poi c'è stato il ritiro di Jannik Sinner prima di scendere in campo per la partita di quarti di finale e il riacutizzarsi di un infortunio alla schiena ha costretto il ceco Jiri Lehecka a ritirarsi nel settimo game della partita di semifinale.

Auger-Aliassime a 23 anni sta cercando di ripartire dopo un'annata 2023 non delle migliori ed ora qui si presenta la grande occasione di giocare una finale di un torneo Masters 1000: "Ovviamente mi dispiace per coloro che si sono dovuti ritirare – commenta il giocatore canadese -.

E' una situazione pazzesca e non so se sia mai successa prima a un giocatore di tutti questi ritiri in serie. Ho avuto anche io diversi infortuni e so cosa si prova quando ti privano di fare ciò che ami di più al mondo.

So che ho di fronte una grande opportunità nella mia carriera. Penso di essermi allenato bene per settimane, avendo buone sensazioni e contro Ruud ho ottenuto una vittoria che mi ha dato molta fiducia".

A 23 anni Felix Auger-Aliassime giocherà la prima finale 1000 in carriera

Auger-Aliassime parla della sua carriera a cuore aperto: "Da quando sono diventato professionista ogni anno ho fatto progressi, e sono diventato un giocatore migliore.

Poi è arrivato il 2023, che è stato un anno terribile nella mia carriera e nella mia vita. Nello sport tutto cambia velocemente e tendiamo a dimenticare. Sono orgoglioso di aver mantenuto la mia passione per il tennis nei momenti difficili, di aver saputo affrontare la frustrazione e di continuare a volere con tutte le mie forze di essere un grande tennista".

E tornando all'oggi: "È bello rivedermi in questa situazione. Alcune delle partite più belle della mia carriera si sono svolte sulla terra battuta e ho sempre sentito di avere il potenziale necessario per fare bene".

L'avversario in finale sarà Andrey Rublev con il quale è sotto 4-1 nei precedenti: "Ogni volta che abbiamo giocato sono state partite combattute, con situazioni pazzesche. Voglio concentrarmi nel giocare il mio miglior tennis, lui è un grande giocatore che da anni è nell'elite del tennis".