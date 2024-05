Tsonga parla di Rafael Nadal: "Nessuno voleva incontrarlo. Vi spiego perché"

Nessuno potrà mai cancellare quanto fatto da Rafael Nadal sulla terra battuta. Lo spagnolo ha vinto nel corso della sua carriera 63 titoli su questa superficie. I 14 trofei al Roland Garros, gli 11 a Monte-Carlo, i 10 a Roma, fino ai 5 di Madrid e i 12 di Barcellona.

Un successo che gli è valso la voce di più grande tennista di sempre sulla terra battuta. L’ex numero uno sta vivendo gli ultimi scampoli di carriera. Roma e Parigi a chiudere, potrebbero essere gli ultimi due appuntamenti prima di appendere la racchetta al chiodo.

Durante la sua partecipazione al programma "Clique" di Canal +, Jo-Wilfried Tsonga, ritiratosi da appena un anno, ha ricordato il timore che ha sempre recato ai suoi avversari, quando sapevo di incontrarlo sulla terra battuta, in particolar modo all’Open di Francia:

"Nessuno voleva incontrare Nadal"

“Tutti vogliono vederlo.

Io voglio vederlo. Quando giocavo però non avevo questo piacere. Vogliamo che esca nel miglior modo possibile, in campo, combattendo come ha sempre fatto. Onestamente, per me la sfida più grande nel tennis è stata affrontare Nadal sulla terra battuta.

Proprio riguardo Rafa posso raccontare un aneddoto piuttosto divertente. “Prima del sorteggio, tutti pregavamo di non incontrarlo. Ci dicevamo: "Ti immagini se entri sul campo centrale e alla fine, dopo due set, non hai ancora fatto un game?”, ha detto con spirito.