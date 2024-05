Darderi esprime un desiderio: "Vorrei giocare contro Rafael Nadal a Roma"

Luciano Darderi avanza a Cagliari grazie al ritiro di Federico Coria. Nel prossimo turno l'azzurro affronterà Mariano Navone, uno dei tennisti più in forma su questa superficie. In un'intervista a Sky Sport il nativo di Villa Gesel ha parlato di come ha mosso i suoi primi passi in questo sport, i suoi idoli, il suo primo titolo Atp, ma soprattutto i propositi per il futuro: “Ho iniziato a giocare a tennis in argentina quando avevo 5,6 anni e mio nonno mi regalò la prima racchetta.

Inizialmente giocavo contro un muro, poi ho iniziato a giocare con mio padre. Anche lui giocava a tennis. Mio nonno è nato in Italia, nelle Marche, mia nonna invece in Argentina. Lei mi ha supportato tanto, anche economicamente.

Da piccolo ero simpatico, giocavo anche a pallone con gli amici. In campo invece ero diverso, più determinato. Il mio idolo da piccolo era Juan Martin Del Potro. Quando vivevo in argentina era il suo miglior periodo, mi piaceva molto il suo diritto.

Quando sono venuto in Europa invece Roger Federer. Di Lui mi piaceva la sua personalità, la sua classe. Ho il doppio passaporto. Ho deciso di giocare per l’Italia, ma non è stato per un discorso di convenienza.

Voglio giocare la Coppa Davis e le Olimpiadi. Ho condiviso tanti tornei Juniores con Luca Nardi e Filippo Cobolli e tanti altri bei momenti.

"Roma il mio torneo preferito. Vorrei incontrare Nadal"

Sono cresciuto tanto fisicamente.

Penso di avere un buon servizio e un buon diritto. Ma anche il rovescio è in miglioramento. Non mi aspettavo di vincere a Cordoba. Speravo ovviamente di far bene, ma di vincere così presto un titolo no. Sono contento di questo ma la continuità mi ha fatto arrivare dove sono oggi.

Spero di fare bene anche sul cemento, dove non ho tanta esperienza. Il 22enne ha espresso una preferenza particolare in vista degli Internazionali di Italia: "Uno dei miei tornei preferiti è senza dubbio Roma. Non ho pressioni particolarii, sento di non dover dimostrare niente.

Cercherò di fare il massimo e godermi il momento. Se dovessi indicare un giocatore con il quale mi piacerebbe giocare è Rafael Nadal. Spero almeno di incontrarlo", ha ammesso.