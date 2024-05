Andrey Rublev sugli infortuni a Madrid: "Ogni tennista è responsabile di sé stesso"

Passata la tempesta, è tornato il sereno. Andrey Rublev era arrivato a Madrid reduce da un periodo nerissimo, iniziato con la squalifica nel match contro Bublik a Dubai e seguito da quattro sconfitte consecutive contro avversari di calibro decisamente inferiore come Lehecka, Machac, Popyrin e Nakashima.

Al Masters 1000 si è rivisto finalmente il vecchio Rublev, il quale ha compiuto un percorso perfetto che l’ha spinto fino in finale nella capitale spagnola, mietendo vittime illustri come Carlos Alcaraz e, per ultimo, Taylor Fritz.

Il russo ha superato lo statunitense con un secco 6-4 6-3, ottenendo la sua quinta finale in un 1000 in carriera. In conferenza stampa un soddisfatto Rublev ha parlato delle proprie sensazioni e del periodo nero attraversato negli ultimi due mesi.

Le parole di Andrey Rublev

Il 26enne ha espresso la propria gioia per il risultato ottenuto. “Sono davvero felice di essere in finale. Non me lo aspettavo. Ho sempre voluto fare strada qui e ora sono in finale. Non mi piaceva giocare in altitudine perché colpisco la palla molto forte, mi piace essere aggressivo, e in altitudine non è facile.

Non si può giocare in scioltezza. Qui non è così alto, si controlla ancora un po' la palla" ha dichiarato il russo. Sui tanti infortuni dei colleghi nel torneo madrileno. “Ogni volta che si scende in campo, per allenarsi o per giocare, c'è sempre un rischio.

Quando ti alleni sei già ad un ritmo molto intenso, quindi il rischio c'è sempre. Credo che tutto dipenda dal momento. Quando ti senti bene, ti senti bene anche fisicamente e c'è meno possibilità che ti succeda qualcosa.

Quando sei stanco o le cose non vanno bene, hai problemi con il tuo corpo. Ogni tennista è responsabile di sé stesso e sa dove deve spingere di più o di meno” ha commentato Rublev. Sull’estensione dei Master 1000 a due settimane.

“Ci sono cose che mi piacciono e cose che non mi piacciono. Mi piace il fatto di avere un giorno di riposo e di poter recuperare un po' fisicamente per la domenica. Mentalmente è più difficile, perché devi essere al meglio per due settimane, non solo per una.

Alla fine delle due settimane ci si sente un po' più stanchi mentalmente rispetto agli eventi di una settimana. Ci sono aspetti positivi e negativi”. Rublev ha concluso analizzando la sua “rinascita” dopo mesi difficili.

“È così che funziona in questo sport. Qui abbiamo spesso grandi tornei. In altri sport bisogna aspettare mesi. In questo modo, se non si fa bene in un torneo, non si deve aspettare così a lungo. Il tennis è vero che mentalmente è molto difficile, ma ogni settimana abbiamo una nuova possibilità.

Le stagioni sono lunghe ed è normale avere alti e bassi. La cosa positiva di andare spesso in crisi è che si può risalire facilmente”.