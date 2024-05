Lorenzo Musetti in semifinale a Cagliari: "Inizio a sentire buone sensazioni"

Una gran rimonta, semifinale conquistata e un sorriso ritrovato. Sono tanti i lati positivi del successo di Lorenzo Musetti su Nuno Borges ai quarti di finale del Challenger di Cagliari. Dopo una partenza shock, col portoghese in vantaggio di un set (6-1) e un break, il carrarino ha cambiato marcia, infilando 10 game in fila e resistendo al tentativo finale di rimonta dell’avversario.

In un match fortemente condizionato dal vento, Musetti chiude 1-6 6-1 6-2 in 2 ore e 12 minuti e stacca il pass per le semifinali, dove ad attenderlo ci sarà il colombiano Daniel Elahi Galan. Al termine del match, l’italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SuperTennis, commentando la sua prestazione e ringraziando il pubblico per il sostegno.

Le parole di Lorenzo Musetti

Il 22enne carrarino ha analizzato così la sua prova contro Borges: “Sicuramente la partita non era iniziata nel modo migliore. Ho avuto troppa fretta. Non era facile giocare in queste condizioni, c’era molto vento ed era molto complicato trovare delle buone sensazioni e spingere in sicurezza.

La cosa che mi rende più felice è aver portato a casa la vittoria ed aver rimontato una partita che si era messa male”. Musetti ha poi ringraziato il pubblico di Cagliari per il calore ricevuto. “Devo ringraziare il pubblico perché oggi si è fatto sentire parecchio e mi ha dato la spinta in più per ingranare la giusta marcia, per battere un ottimo avversario che aveva iniziato molto bene.

Quindi sono molto contento di essere in semifinale qui a Cagliari”. Il vento ha condizionato la partita, ma l’azzurro è stato bravo a gestire il proprio gioco. “Oggi era molto difficile tirare forte ed essere precisi.

Nel primo tempo mi sono ostinato a servire una prima troppo forte ma non aveva molto senso con queste condizioni. Ho cercato di contenere il più possibile, giocando quasi sempre un kick pesante che mi permettesse di girare col dritto e fare male.

Questo ha permesso di svoltare la partita. Inizio a sentire finalmente delle buone sensazioni” ha dichiarato Musetti. La testa di serie numero due ha infine concluso parlando della sfida in semifinale contro il colombiano.

“Contro Galan ho giocato solo una volta a Napoli, quando disputai un’ottima partita e in generale un ottimo torneo. Anche questa volta avrò il pubblico a mio favore che mi aiuterà. Spero di poter bissare quel risultato”.