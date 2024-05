Sotto di un set e di un break contro Elena Rybakina, Aryna Sabalenka ha trovato il modo di ribaltare una partita che sembrava ormai esserle sfuggita e raggiunto per la seconda volta negli ultimi tre anni la finale del WTA 1000 di Madrid.

Una finale che la vedrà impegnata contro la numero uno del mondo Iga Swiatek, capace di batterla in sei occasioni su nove. La bielorussa, però, ha sconfitto la polacca sul rosso proprio nell'ultimo atto del Madrid Open 2023.

Le due si sfideranno sul Manolo Santana Stadium alle ore 18:30 e il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Tennis.

Aryna Sabalenka e la vittoria contro Elena Rybakina: "Non so come ho fatto"

"Onestamente non so come ho fatto.

Stavo solo cercando di fare del mio meglio e lottare su ogni punto. Speravo di avere l'opportunità di cambiare la situazione, quindi sono super felice di avercela fatta. Sono contenta perché è stata una partita molto dura, ho passato tutto il primo set a lottare con il mio servizio.

Solo vincendo alcuni game in maniera più semplice ho acquisito fiducia. Questo mi ha conferito ulteriore energia per continuare a combattere e tornare in partita" , ha spiegato Sabalenka sulla partita contro Rybakina in conferenza stampa.

"Vinco tanti tie-break perché non penso mai alle statistiche in quei momenti. Cerco di essere aggressiva e concentrarmi su me stessa, sulle cose che devo fare per vincere il punto successivo. Non penso a nient'altro. Questa è la mentalità principale da adottare in un tie-break" .

Sabalenka ha infine parlato della finale con Swiatek. "Sarà bello. Io e Iga abbiamo giocato grandi partite l'una contro l'altra in passato e sono sempre state battaglie difficili. Sono emozionata e farò il possibile per vincere.

Guarderò le vecchie partite per capire se modificare la mia strategia. L'anno scorso a Madrid ho giocato la mia miglior partita sulla terra battuta contro Swiatek. Mi piace che chiamino me, Iga ed Elena Big 3. Sento che in qualche modo ci motiviamo a vicenda. Spero che la stagione continui su questa strada e che diventeremo davvero le Big 3 del circuito femminile" .