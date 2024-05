Lorenzo Musetti sul suo momento: "In questa fase l'importante è vincere"

Maltempo, sospensioni, magie ed erorri. È questo il riassunto dell’altalenante prestazione di Lorenzo Musetti agli ottavi di finale del Challenger di Cagliari contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo, in cui l’azzurro ha avuto bisogno di due tiebreak per conquistare la vittoria e la qualificazione ai quarti.

Dopo un primo set in cui è regnato l’equilibrio, nel secondo parziale il 22enne carrarino è scappato 5-1, prima di un clamoroso black out che rischiava di compromettere quanto di buono fatto. Al prossimo turno Musetti affronterà Nuno Borges.

Al termine del match Muso ha analizzato la sua prestazione, presentando la prossima sfida contro il portoghese.

Le parole di Lorenzo Musetti



Sulla sua partita contro l’argentino, Musetti ha dichiarato: “Non è stata una partita semplice sia a causa delle varie sospensioni, sia in virtù di condizioni lente che hanno reso difficile chiudere i punti.

Ho giocato un buon tennis solo a sprazzi, la chiave è stata la mia capacità di tenere i nervi saldi nei due tie-break. In questa fase della mia stagione, l’importate per me è vincere, senza badare troppo a come ci riesco.

Sono felice del supporto del pubblico: a Cagliari ho ottimi ricordi ed è sempre bello vedere così tanta gente appassionata sugli spalti. Sono tutti molto ospitali e mi trattano sempre con grande gentilezza. Mi auguro di poter giocare meglio venerdì”.

Il prossimo avversario sarà il numero 54 del ranking, Nuno Borges. “È un giocatore dal tennis fastidioso perché taglia bene il campo col rovescio e sembra non soffrire i cambi di ritmo. L’ho già affrontato un mese fa all’Estoril e vinse lui, ma da parte mia non fu una bella prestazione.

Mi auguro che il pubblico possa spingermi verso la rivincita. Non sarà semplice, ma a questi livelli non esistono match facili. Sta a me cercare di renderli tali” ha concluso l’italiano.