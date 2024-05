Felix Auger Aliassime annuncia il divorzio da Toni Nadal: ecco chi lo sostiuirà

L’infortunio all’anca di Jannik Sinner, con il conseguente forfait dal Masters 1000 di Madrid ha spalancato le porte delle semifinali a Felix Auger Aliassime. Il tennista canadese sta disputando un grande torneo in Spagna, in una stagione fin qui priva di acuti.

In questo senso la sfida con Jiri Lehecka sarà l’occasione per raggiungere la prima finale in questa categoria. Auger ha parlato del suo rapporto con la terra battuta: "Con l’esperienza ho imparato che giocare su questa superficie non è poi tanto diverso dalle altre.

Un tempo giocavo molto aggressivo, ma stavo troppo lontano dal campo. Ora gioco più vicino, come sul cemento, e mi trovo meglio. Ho capito che devo essere solo più paziente, anche in base all’avversario che affronto e alle condizioni di gioco.

L'ex top ten, precipitato oltre la trentesima posizione del ranking, ha fatto una rivelazione inaspettata su Toni Nadal, che al momento non è più il suo coach: “ll mio coach, Frédéric Fontang, è qui da inizio torneo, e con lui il mio fisioterapista e un mio caro amico, mentre Toni è a casa.

Con Toni siamo ancora in contatto, ma attualmente non è più parte attiva del mio team. Ma è sempre stato una buona voce, un buon modo per aggiungere qualcuno dall'esterno che abbia esperienza e che possa darmi consigli utili al mio gioco.

Una 'nuova' figura nel team di Auger Aliassime

Poi annuncia con piacere un nuovo ingresso nella sua squadra, quella del padre: “Sta viaggiando molto spesso con noi e ciò mi fa molto piacere. Mi è sempre stato vicino quest'anno.

Negli indoor è stato con me, a Montecarlo e a Monaco idem. Quindi mio padre mi è stato molto di aiuto, e sarà presente agli Open di Francia. Inoltre è la ragione per cui gioco a tennis. la famiglia ti dà sempre un po’ di forza in più.

Averlo vicino a me giornalmente e potergli parlare quotidianamente di sicuro è molto importante per me”, ha concluso.