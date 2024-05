Lorenzo Sonego: "Avere l'opportunità di giocare in Italia è sempre speciale"

Masters 1000 di Roma e non solo... sono tanti i tornei che si disputeranno in Italia nelle prossime settimane. A Cagliari è in corso uno dei Challenger - considerando i tennisti presenti nel tabellone principale - più interessanti dell'anno; un torneo che precede il grande appuntamento nella capitale.

Dal 14 al 19 maggio, invece, si giocherà il Piemonte Open Intesa Sanpaolo: evento che offrirà agli atleti eliminati anzitempo dal quinto 1000 del 2024 l'opportunità di continuare a competere prima del Roland Garros.

Lorenzo Sonego: "Giocare in Italia è sempre speciale"

Lorenzo Sonego, che spera ovviamente di arrivare il più lontano possibile a Roma, non ha nascosto che giocare il Challenger di Torino gli consentirebbe di esibirsi di fronte ai propri affetti.

Sarà infatti il circolo in cui è cresciuto - Circolo della Stampa Sporting di Torino - a ospitare il torneo. "Con Cagliari, Roma e Torino abbiamo tre tornei consecutivi in Italia di altissimo livello. Per me avere l'opportunità di giocare davanti al pubblico italiano è sempre qualcosa di speciale, mi dà una marcia in più" , ha detto Sonego nelle parole riportate da ITALPRESS.

"A Roma ho giocato la mia unica semifinale in un Masters 1000, quindi tornare al Foro Italico fa sempre un grande effetto. Se non dovessi fare tanta strada a Roma, avere l'opportunità di poter giocare a Torino sarebbe davvero emozionante.

Mi piacerebbe molto esserci perché potrei giocare davanti alla mia famiglia, ai miei amici, alle persone a cui voglio bene. Lo scorso anno non sono riuscito a partecipare, esserci in questa edizione sarebbe quindi un'occasione da non lasciarsi scappare. Sarebbe una bellissima esperienza, visto anche il livello tecnico della competizione" .