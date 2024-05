Paolini si racconta e svela i suoi obiettivi: l'elogio a Jannik Sinner è incredibile

Jasmine Paolini sta vivendo decisamente la sua stagione migliore nel circuito Wta, esprimendo un livello di tennis alto e una continuità di rendimento che mai aveva trovato prima. Il trionfo nel 1000 di Dubai ha dato tanta fiducia e maggiore consapevolezza dei propri mezzi alla giocatrice azzurra, che continua a mettersi in evidenza negli appuntamenti più importanti e ha raggiunto il best ranking al numero 12 del mondo.

La toscana si è raccontata di recente a Madrid in un'interessante intervista a Punto de Break. L'azzurra ha sottolineato come quella vittoria negli Emirati Arabi Uniti non le abbia cambiato la vita: "Sono felice per quell'affermazione, ovviamente uno dei miei obiettivi è sempre stato quello di andare oltre in questo tipo di tornei.

È una cosa molto positiva avere un risultato del genere per aumentare la sicurezza nel mio gioco".

I punti di riferimento per Jasmine Paolini

Poi la 28enne si è concentrata sulla grande crescita del tennis azzurro in questa annata: "La Fit ha fatto un ottimo lavoro supportando tutti i suoi giocatori, dandoci la possibilità di viaggiare con preparatori atletici e fisioterapisti.

Penso che questo sia molto utile quando si tratta di preparare e vincere le partite, insieme ci spingiamo a vicenda a migliorare ogni giorno. Tutti evidenziamo la figura di Jannik Sinner al di sopra degli altri, è lui che spinge il resto di noi.

È molto bello avere così tanti giocatori italiani oggi al top". I suoi riferimenti sono chiari: "Il mio allenatore mi ha spinto negli ultimi due o tre anni a guardare molto Jannik, a guardare come colpisce la palla, come si muove dietro la palla, come riesce sempre a lanciare forte ad ogni tiro.

Ho visto molto Jannik, penso che sia un ottimo esempio. Tra le donne non lo so, perché in Italia non c'è nessuno che giochi come me. Certo, ho sempre parlato molto di tennis con Sara Errani, ma penso che abbiamo uno stile diverso, quindi cerco di essere vicino a lei per scoprire cosa pensa quando è in campo, quali sono i suoi segreti.

Sara è sempre disponibile ad aiutarmi, sia dentro che fuori, piano piano sto capendo sempre meglio il gioco". Tra le ambizioni di Paolini rientrano naturalmente le Olimpiadi di Parigi: "Per me sono davvero speciali.

Ricordo ancora gli ultimi a Tokyo, è stato bellissimo essere lì. La gente può pensare che sia solo un altro torneo ma non è così, in quei momenti è dove ti fermi a pensare, ti guardi intorno e realizzi dove sei. Vincere una medaglia o uno Slam? Difficile. Vincerne uno dei due andrebbe bene" ha concluso sorridendo.