Andrey Rublev spiega cosa è cambiato dopo il recente momento negativo

Il 2024 finora non è stato un anno semplice per il tennista russo Andrey Rublev. Da anni questi è chiamato alla svolta e da anni invece resta nel limbo, sempre o quasi presente in Top Ten ma quasi sempre senza competere per il vertice.

Quest'anno le cose stavano andando anche peggio e la stagione su terra battuta era cominciata malissimo. Rublev può sorridere dopo la corsa di Madrid con Andrey che ha regalato la sorpresa del torneo eliminando Alcaraz e raggiungendo così le semifinali.

Intervenuto in conferenza stampa il tennista ha spiegato le sue sensazioni: "Mi sento benissimo, stanco ma credo sia normale. Utilizzerò il giorno libero per prepararmi al 100 % in vista della semifinale, è stata una sfida incredibile ed è stata un'atmosfera molto piacevole per me.

È stato bello giocare dinanzi ad uno stadio pieno anche se facevamo tutti il tifo per Carlos, credo però che anche questo fosse normale". Parlando dell'atteggiamento piuttosto calmo Rublev ha spiegato: "Oggi non avevo le energie per fare polemico o altro, nelle ultime due sfide ho cominciato bene e ho vinto molto grazie al servizio.

Per andare avanti è importante fare un paio di punti in questo modo e all'inizio non era così. Poi mi sono calmato e ho cominciato a giocare e servire meglio. Alla fine del match sentivo che potevo servire in qualsiasi direzione.

Polemiche con arbitro? Una situazione strana, io ho chiesto il Challenge e lui doveva mostrarmelo. Poi decido io se cancellare o meno il segno ma tanto già avevo chiesto Challenge. Capisco che se lo avessi prima cancellato e poi chiesto Challenge poteva sembrare strano, ma non così.

Gli ho chiesto perché non ha specificato queste cose prima del match e invece le regole continuano a cambiare. È stato un malinteso". Sulla stagione: "Questa settimana è molto importante per me, non so cosa accadrà in semifinale ma è stata una bella semifinale e ho giocato bene fin dal primo match.

Ora voglio riposarmi e pensare alla prossima sfida. Questo dimostra che le cose posso cambiare molto velocemente, non stavo ottenendo buoni risultati ma mi allenavo bene e alla fine nel tennis tutto cambia velocemente, tutti ora dimentichiamo le precedenti settimane".