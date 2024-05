Feliciano Lopez risponde duramente a Ons Jabeur: "Non è giusto"

Hanno fatto discutere molto le dichiarazioni rilasciate da Ons Jabeur durante la sua permanenza al Mutua Madrid Open. La tunisina ha "denunciato" la disparità di trattamento tra uomini e donne nel mondo dello sport sottolineando l'esistenza di preconcetti nei confronti del tennis femminile.

"Credo che ci sia ancora molto cammino da fare per l'uguaglianza, soprattutto a Madrid, Roma e in Europa in generale – ha detto – sento che dovrebbero rispettare di più le donne e la qualità del loro gioco.

Il modo in cui uomini e donne vengono trattati è completamente diverso. Io sono una di quelle che alza la voce. Mi piace molto guardare il tennis femminile e lo sport femminile in generale. Meritiamo di meglio, penso che sia normale chiedere quello che meritiamo" .

Feliciano Lopez risponde duramente a Ons Jabeur

Feliciano Lopez - attuale direttore del torneo di Madrid - ha risposto alle accuse di Jabeur ai microfoni di Sky Sports. "Non sarebbero dovute accadere determinate cose lo scorso anno, ma abbiamo imparato dai nostri errori.

Siamo stati il primo torneo ad assegnare lo stesso montepremi a uomini e donne. Quindi non penso sia giusto dire che non trattiamo uomini e donne allo stesso modo" , ha detto l'ex tennista spagnolo. "Stiamo facendo un buon lavoro, questa è la cosa importante.

Capisco la frustrazione per alcuni episodi che possono accadere - per esempio con i trasporti - ma per quanto riguarda gli allenamenti cerchiamo di essere giusti con tutti. Credo che tutti debbano essere trattati equamente. L'anno scorso abbiamo avuto dei problemi con la finale del doppio femminile e ci siamo scusati per questo" .