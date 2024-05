Alex Corretja ha le idee chiare su cosa potrà fare Rafael Nadal al Roland Garros

Alex Corretja, ex numero 2 del mondo e due volte finalista al Roland Garros nel 1998 e nel 2001, parla delle prospettive di Rafael Nadal al Roland Garros. Il giocatore spagnolo che in questi giorni ha giocato per l'ultima volta il torneo di Madrid e che ora si appresta a giocare Roma per poi andare a Parigi, secondo Corretja può fare ancora molto bene all'ombra della Tour Eiffel.

Per Corretja, quando un "giocatore normale avanza di dieci passi lui avanza di cento". Ed esprime quella che per lui è una certezza: "Se riuscirà a giocare due o tre partite in più agli Internazionali d'Italia a Roma, Nadal sarà molto pericoloso a Parigi al Roland Garros"..

Alex Corretja: "Roma sarà tappa fondamentale per vedere come si sente fisicamente"

Corretja osserva che al di là della sconfitta ottenuta negli ottavi di finale contro il ceco Jiri Lehecka, questa esperienza a Madrid nella quale ha collezionato tre vittorie, una anche contro un giocatore di primissima fascia come Alex De Minaur, è stata determinante per aumentare il suo livello di fiducia.

Nadal che peraltro non ha ancora confermato in maniera definitiva la sua partecipazione al Roland Garros dicendo che avrebbe valutato dopo Roma è visto in grande crescita da Corretja. In un'intervista all'Equipe l'ex tennista iberico ha affermato: "Se riuscirà a giocare due o tre partite in più a Roma, sarà molto pericoloso a Parigi.

Nessuno vorrà giocare contro Nadal al meglio dei cinque set. Importante sarà anche il sorteggio. Ma prima bisognerà vedere come si comporterà a Roma. Roma sarà fondamentale per vedere come si sente fisicamente.

Rafa sta procedendo a una velocità vertiginosa. È pronto a realizzare grandi cose, il che è davvero impressionante dopo tutto quello che ha passato".