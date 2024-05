Andrey Rublev dopo il successo su Carlos Alcaraz: "Non avevo forze per lamentarmi"

Andrey Rublev è tornato a sorridere. Dopo un paio di mesi piuttosto negativi, con quattro sconfitte in fila contro avversari di livello inferiore, al Master 1000 di Madrid il russo è tornato ad esprimere il suo livello migliore e contro Carlos Alcaraz è arrivata la vittoria più convincente.

Il numero otto del mondo ha interrotto la marcia del due volte campione in carica, rimontando un set di svantaggio e chiudendo col punteggio di 4-6 6-3 6-2. In conferenza stampa Rublev ha analizzato il suo successo e spiegato quali sono stati i segreti della sua impresa.

Le parole di Andrey Rublev

Una vittoria che per Rublev vale la semifinale: "Mi sento benissimo, molto stanco, ma è normale. Ora ho un giorno di riposo per essere pronto al 100% per la semifinale. È stata una partita fantastica e credo che l'atmosfera, almeno per me, sia stata molto bella.

Mi è piaciuto molto giocare davanti a uno stadio pieno, anche quando tutti sostenevano Carlos, il che è normale. Ma io non avevo energia o forza per fare altro che concentrarmi sulla partita. Oggi non avevo energie per lamentarmi".

Il servizio è risultato fondamentale per la vittoria. "Nelle ultime due partite ho iniziato molto bene e ho vinto molto con il servizio. Ovviamente è molto utile vincere le partite con un paio di punti gratis sul servizio e anche oggi stavo servendo molto bene.

All'inizio non ho iniziato a servire bene, ma poi durante la partita sono riuscito a calmarmi, a giocare meglio, a colpire meglio e a servire meglio. Alla fine della partita, sentivo di poter servire in qualsiasi direzione" ha dichiarato il russo.

Il 27enne ha poi commentato l'incomprensione con l'arbitro di sedia quando ha cancellato il segno su una palla dopo aver chiesto un challenge. “È stato strano. Ho chiesto il challenge, quindi avrebbero dovuto mostrarlo.

Poi normalmente sono io a decidere cosa fare con il segno della palla, se cancellarlo o meno perché avevo già chiesto il challenge. Capisco che se lo cancello prima e poi lo chiedo, è un po' strano. Ma se l'avevo già chiesto prima e il giudice l’aveva annunciato e poi vado sul segno e lo cancello in attesa del replay, non sapevo che questo valesse come non chiederlo più.

Così gli ho detto di spiegare almeno questa regola prima della partita, perché non lo dici mai prima della partita e perché le regole continuano a cambiare? Dovresti almeno spiegarlo prima dell'incontro perché altrimenti succede.

Ma bene, è andata così, in fondo si è trattato di un malinteso” ha rivelato Rublev. Che valore ha questa vittoria? "Non so cosa significhi questa vittoria per la mia stagione, ma questa settimana significa molto.

Non importa cosa succederà in semifinale, perché è già stata una settimana positiva in cui ho giocato un tennis fantastico, perché ho giocato bene fin dalla prima partita. L'importante ora è riposare, recuperare e poi dare il meglio di me venerdì” ha concluso il semifinalista.