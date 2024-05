Luciano Darderi fissa gli obiettivi: "Roma, Parigi e spero di giocare le Olimpiadi"

Dopo aver perso al primo turno di qualificazioni agli Australian Open, Luciano Darderi ha completamente cambiato passo e vissuto un exploit capace di portarlo fino alla 60esima posizione del ranking mondiale. Per l'italo-argentino è arrivato il primo titolo nel circuito maggiore a Cordoba, dove ha sconfitto tennisti del calibro di Sebastian Ofner e Sebastian Baez prima di superare nell'ultimo atto del torneo Facundo Bagnis.

A Madrid, Darderi ha trovato anche il primo successo in un Masters 1000 eliminando nettamente Gael Monfils. L'obiettivo del 22enne è regalarsi altre importanti soddisfazioni durante la stagione sulla terra battuta. Darderi è attualmente impegnato al Challenger di Cagliari e affronterà agli ottavi di finale Camilo Ugo Carabelli.

Luciano Darderi rivela i suoi prossimi obiettivi

"Da febbraio in avanti in effetti ho cominciato a giocare a livello altissimo, ma anche dalla fine dello scorso anno stavo crescendo in maniera evidente. Spero di continuare così e andare ancora più in alto in classifica.

Dal Challenger di Cagliari mi aspetto di fare bene, ma per me sarà soprattutto un test per gli Internazionali di Roma, dove sarò al via per la prima volta. Esprimersi al meglio al Foro Italico sarà un obiettivo, ma in fondo gli obiettivi sono tanti: ci sono il Roland Garros, le Olimpiadi e anche una presenza in Coppa Davis.

Devo restare concentrato per riuscire a raggiungere tutti i traguardi che ho in mente” , ha detto Darderi ai microfoni di SuperTennis. "Prima di tutto spero di potermi qualificare, anche se non sarà semplice perché ci sono tanti giocatori davanti a me, e altri alle mie spalle che stanno crescendo e potrebbero superarmi.

Penso che giocare un'Olimpiade ad appena 22 anni sarebbe qualcosa di incredibile, un traguardo inatteso. Ma se non ci dovessi riuscire, ci sarà un'altra occasione, resto positivo pensando a quelle che saranno le mie opportunità”.