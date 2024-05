Alexander Zverev esprime la sua delusione: "Mi aspettavo di vincere a Madrid"

L’eliminazione di Alexander Zverev da Madrid per mano di Francisco Cerundolo ha rappresentato una delle sorprese più inaspettate di questo turno di ottavi di finale. Il tedesco in virtù del suo passato, che lo ha visto vincere al Mutua Open per due volte, era indicato come uno dei favoriti al titolo finale.

Lo stesso tedesco, in un’intervista post match ha raccontato tutta la sua delusione per aver disatteso le aspettative: “Non ho fatto una buona partita, lui invece ha giocato bene e ha fatto le cose che doveva fare.

È molto deludente perché pensavo di avere chance di vincere il torneo”. Ora la testa è proiettata immediatamente al prossimo appuntamento, gli Internazionali di Roma, che andrà in scena immediatamente dopo il torneo spagnolo: “Sarà interessante perché sento che i miei colpi ci sono, ma per qualche motivo non riesco a vincere con continuità e a giocare al livello su cui vorrei in alcune situazioni di partita“, ha spiegato.

"Abbiamo bisogno di 6,7 settimane di pausa per recuperare"

Un altro punto importante, toccato nella conferenza stampa del tedesco ha riguardato il calendario agonistico, ritenuto da molti troppo fitto. Il due volte vincitore delle Atp FInals ha fatto una proposta ai vertici Atp: “La mia priorità che è anche quella del Player Council è di capire come rendere la stagione leggermente più corta in modo da avere una off-season più lunga rispetto alle quattro settimane attuali.

Ne ho parlato anche con Alex de Minaur e molto semplicemente quattro settimane non sono abbastanza per un’atleta per recuperare e per essere pronti. Non c’è tempo per fare un lavoro prettamente fisico, bisogna andare di fretta.

L’obiettivo principale al momento è ottenere una off-season di 6-7 settimane in cui possiamo prenderci cura dei nostri corpi”, ha concluso.