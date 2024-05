Iga Świątek: "Potessi giocare contro Rafa Nadal chiederei anche io la sua maglia"

Piccolo passo a vuoto, poi la solita normale amministrazione. Dura soltanto un set la resistenza di Beatriz Haddad Maia contro Iga Swiatek ai quarti di finale del Master 1000 di Madrid: dopo aver conquistato il primo set per 6-4, la brasiliana si è dovuta arrendere alla furia della numero uno al mondo, che ha ribaltato l’incontro con un netto 4-6 6-0 6-2.

Continua dunque la corsa della campionessa polacca verso la seconda finale consecutiva nella capitale spagnola. In conferenza stampa Swiatek ha parlato della propria mentalità, aggiungendo una simpatica battuta su Rafa Nadal.

Le parole di Iga Swiatek

La 22enne di Varsavia ha analizzato così la sua vittoria su Haddad Maia: "È stata una partita in cui ho dovuto attenermi alla tattica, perché nel primo set c'è stato un momento in cui ho iniziato a commettere troppi errori non forzati, tutto perché volevo giocare troppo velocemente.

A quel punto mi sono fermata a pensare esattamente a cosa dovevo fare, fino a quando ho capito che dovevo tornare alle basi, a ciò che dovevo fare oggi. Mi ci è voluto un po' per capirlo, più del solito, ma sono contento che sia successo dopo il primo set".

Sulla sfida contro la Spagna in Billie Jean King Cup. "Al momento non ci penso, visto che stiamo parlando di una competizione che si svolgerà a novembre, è ancora molto lontana. Spero di poter giocare per la prima volta in finale, perché negli ultimi anni è stato molto fastidioso essere costretti a saltare le finali a causa dei tempi stretti.

Vedremo se sarà finalmente possibile, inizierò a pensarci presto" ha dichiarato Swiatek. La sua mentalità è cresciuta visibilmente nel corso degli anni. "Non direi che oggi ho fatto il miglior lavoro, perché mi ci è voluto un po' di tempo, quindi probabilmente ho fatto qualcosa che non andava bene.

Onestamente, non ricordo nemmeno come stavo due anni fa, preferisco guardare al futuro. Non ricordo nemmeno gli infortuni che ho avuto, non analizzo queste cose. Ora le situazioni sono diverse, anni fa per me era normale perdere incontri o lottare al limite per ognuno di essi, non ero ancora top 10, non ero uno dei migliori.

Ora ho un punto di vista diverso, ora tutti si aspettano da me vittorie facili. Questo cambia tutto, anche se in campo non abbiamo tempo di pensare alle aspettative degli altri. Cerco di gestire le mie aspettative e di scegliere la soluzione giusta in ogni momento".

La numero uno della classifica Wta ha infine concluso commentando la richiesta di una maglia di Nadal da parte di Cachin dopo la propria sconfitta. "In realtà, se giocassi contro Rafa, sono sicuro che gli chiederei anche io una maglia (ride). Purtroppo non sarà possibile” ha scherzato Swiatek.