Iga Świątek:"Ho sempre voluto ispirare gli altri. Sento il peso delle responsabilità"

Un altro, impietoso, schiacciante successo. Altra passeggiata di salute di Iga Swiatek al Master 1000 di Madrid. La numero uno al mondo, dopo aver concesso 5 game alla cinese Wang e 2 a Sorana Cirstea, liquida la pratica Sorribes Tormo in un’ora e otto minuti, imponendosi con un nettissimo 6-1 6-0.

La tennista polacca affronterà ai quarti Haddad Maia, reduce da una lunga striscia negativa ma che a Madrid sembrerebbe essere tornata ad esprimere un buon livello di tennis. In conferenza stampa la 22enne di Varsavia ha riflettuto sulla sua figura per il suo paese, affrontando altri temi interessanti.

Le parole di Iga Swiatek

La quattro volte campionessa slam, grazie ai risultati ottenuti, è un punto di riferimento per tanti atleti polacchi. "È successo tutto all'improvviso, dopo il Roland Garros 2020, ma sentivo che in quel momento la gente non sapeva ancora se sarei stata un’atleta dal successo singolo o se avrei continuato a giocare bene.

Anche se, onestamente, non lo sapevo nemmeno io. La mia coerenza mi ha messo in quella posizione, è un buon ruolo perché ho sempre voluto ispirare gli altri. Inoltre, è più facile trovare la motivazione quando senti che i ragazzi ti guardano.

Allo stesso tempo, però, questo comporta un certo peso sulle spalle, non è facile trovare un equilibrio, perché tutti ti trattano come se dovessi giocare per loro, non per me. Sto ancora imparando a gestirlo senza che influisca sulla mia mentalità o sul mio atteggiamento” ha spiegato Swiatek.

Sul precedente al Roland Garros contro la prossima avversaria, la brasiliana Haddad Maia. "La cosa più importante che ricordo è che il primo set è stato molto combattuto, anche se il tie-break è stato un disastro.

Ricordo che la folla era davvero impazzita, perché il pubblico brasiliano porta sempre con sé tutti gli strumenti, facendo un piccolo festival musicale per il pubblico. Quindi è stata sicuramente un'esperienza diversa, divertente e difficile da gestire.

È stato un match molto intenso, non mi aspetto una partita facile contro Bea. È una grande giocatrice, vedremo" ha commentato la numero uno. La polacca ha concluso parlando dell'importanza del team. "Per me è sempre stato positivo investire su me stessa, ho sempre voluto avere un mio fisioterapista, perché sapevo che avrebbe avuto un impatto in futuro, a 30 anni, quindi vale la pena avere questi strumenti.

Ho trovato Maciej, che è perfetto per me. Per quanto riguarda Daria, ha molto lavoro da fare, non solo dal punto di vista psicologico, ma anche per quanto riguarda la comunicazione. È come quando avevo bisogno di avere il mio lato commerciale del tennis, quindi mi ha aiutato molto a essere più grande, a gestire tutto questo e a formare una squadra molto unita che lavora insieme”.