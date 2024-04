Lo sfogo di Ons Jabeur: “A Madrid e Roma dovrebbero rispettare di più le donne”

Ons Jabeur ha deciso di alzare la voce in conferenza stampa e criticare il trattamento che le tenniste stanno ricevendo nel torneo spagnolo rispetto agli uomini. Una polemica piuttosto importante quella aperta dalla tunisina, che ha dichiarato senza troppi giri di parole: "Il tennis è uno degli sport di cui sono molto orgogliosa di far parte come donna.

Tuttavia, sento che abbiamo ancora molta strada da fare, soprattutto qui a Madrid e a Roma, in Europa in generale. Sento che dovrebbero rispettare molto di più le donne, il modo in cui giochiamo. Guardiamo come il trattamento verso le donne è completamente diverso a quello degli uomini.

Forse la gente fuori non se ne rende conto. Mi piace molto guardare il tennis femminile, penso che meritiamo di meglio e non lo dico senza fare alcuno sforzo" è il pensiero espresso dalla giocatrice, mettendo in luce i casi del torneo spagnolo e degli Internazionali d'Italia.

Jabeur ai quarti

Per la prima volta in stagione Ons ha ottenuto la terza vittoria consecutiva in una competizione: "È davvero una bella sensazione, Mi mancava ovviamente. Sono molto orgoglioso di aver mantenuto la pazienza, perché il livello che mostravo in allenamento da Miami era impressionante.

Non mi sono persa un solo set di allenamento, giocando ottimamente, ma nelle partite non era emerso così tanto finora. Sono contenta di aver continuato a credere in me stessa, di essermi detta che prima o poi sarebbero arrivati i successi.

Penso di giocare alla grande e di mantenere la gioia in campo". A un certo punto del match, la sua avversaria (Ostapenko) ha esultato guardando verso il suo angolo. Jabeur ha reagito così davanti ai media: "La verità è che ognuno ha una personalità diversa in campo.

Tutti conoscono Jelena. Mi dice sempre che a volte i demoni nella sua testa vengono alla luce durante la partita, quindi la capisco. Magari ha detto loro delle parolacce, ma penso che possano gestirlo perché sono adulti. È una cosa che sfugge al mio controllo l'importante è aver ottenuto la vittoria".