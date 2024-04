Raccontare il tennis parlando al silenzio: l'intervista esclusiva a Federico Ferrero

Nel mondo del calcio esiste un solo vero silenzio: quello in grado di fermare il tempo per tutti gli spettatori nell'istante in cui il pallone sta per varcare la linea di porta e trasformarsi in un gol. Il tennis, invece, è il gioco del silenzio.

Una regola non scritta che unisce atleti, spettatori, arbitri e addetti ai lavori. Nell'edizione pubblicata nel 1919 del libro Spalding’s Lawn Tennis Annual - almanacco delle regole del tennis e non solo - è presente quella che è una nota convenzione: il "divieto" di parlare ad alta voce durante una partita.

Quasi come se fosse una tradizione o un patto tra le persone coinvolte, perché il tennista - durante gli scambi - ha bisogno di concentrarsi e sentire il rumore della pallina per esprimersi al meglio. C'è chi cerca di raccontare con passione e professionalità questo costante silenzio trovando il modo per ambientarsi in questo ineguagliabile scenario.

Federico Ferrero, una delle voci più famose del tennis, ha scritto "Parlare al silenzio - La mania di raccontare il tennis" , un libro che si sofferma proprio sulla comunicazione tennistica e sul ruolo dei telecronisti.

L'intervista esclusiva a Federico Ferrero

Federico Ferrero, noto giornalista, commenta il tennis per Eurosport e Sky Sport. Scrive per il quotidiano “Domani” e il settimanale “Sette” de “ Il Corriere della Sera”.

Ha collaborato con “L’Unità” , “L’Espresso” e "Il Tennis Italiano" . Per add editore ha scritto "Alla fine della fiera – Tangentopoli vent’anni dopo (2012 "). Per Rizzoli ha scritto "Il Palpa, il più forte di tutti e "La storia di Riccardo Piatti, il coach dei campioni" .

Il 29 marzo è uscito il tuo libro “Parlare al silenzio” . Un libro in cui si parla della narrazione e dei narratori legati al mondo dello sport. Il modo di raccontare il tennis è cambiato nel corso degli anni e diversi telecronisti sembrano quasi voler rubare la scena ai veri protagonisti di questa narrazione. Cosa significa per te rispettare il silenzio, soprattutto in uno sport come il tennis .

“Bisogna cercare di ricordarsi che noi non siamo lì per diventare un terzo giocatore in campo, ma la telecronaca deve essere una punteggiatura della partita.

Deve essere un qualcosa che possibilmente aggiunge a ciò che già si vede e si sente: una notizia; far sì che lo spettatore si accolga di qualcosa che non ha notato o capito; sottolineare certi momenti; magari tenere un po’ compagnia.

Non tutte le partite sono finali Slam che tolgono il fiato e, in quel caso, secondo me un telecronista può anche allargarsi un pochino e approfittarne per tenere compagnia allo spettatore. Anche se la tentazione dopo tanti anni è quella di farsi un po’ prendere la mano, spero sempre di ricordarmi che alle persone interessa ciò che vedono e il tennis.

Io sono un accessorio a questa cosa

Quando hai capito di voler fare il giornalista e, successivamente, il telecronista. Quali consigli offriresti ai ragazzi che coltivano questa passione?

” .“In qualche modo credo di avere deciso già da piccolo, perché quando facevo le scuole elementari amavo scrivere i temi.

Mi piaceva moltissimo vedere le cose e poi raccontarle, anche se andavamo a fare delle gite e delle esperienze in posti classici in cui vanno i bambini. Ovviamente non sapevo che sarebbe diventato un lavoro e ho studiato altro.

Non ero convinto di poter fare il giornalista e quindi ho studiato Giurisprudenza. Ma sapevo sarebbe stato un ripiego, a me piaceva fare il giornalista e soprattutto scrivere. Scrivevo per una rivista che esiste tuttora - ‘Il tennis italiano’ .

Uno dei collaboratori della rivista era Antonio Costanzo, che ai tempi era il telecronista principale di Eurosport. Un giorno mi chiese di andare a Eurosport e fare una prova, perché avevano bisogno di qualche voce in più.

Andai lì convinto di commentare un match registrato, invece Antonio mi mandò in diretta. La telecronaca andò abbastanza bene e lui era più sicuro di quanto non lo fossi io. Ci misi un po’ a scegliere, poi per fortuna mi permisero di fare entrambe le cose: potevo continuare a scrivere e intanto fare qualche telecronaca.

Ci ho provato ed è andata così. Quando Antonio Costanzo cambiò mestiere, si aprì questa opportunità. È diventato molto difficile fare il giornalista, perché il web ha aperto moltissime occasioni in più ma nel frattempo il modello industriale su cui si reggeva il giornalismo non funziona più.

Una volta si compravano i giornali in edicola, le aziende investivano sui giornali. Adesso questa cosa è cambiata. Spesso si lavora e si scrive gratis, perché non si trovano editori disposti a pagare o pagano pochissimo.

È vero che esiste YouTube, però magari non ti seguono in molti. Teoricamente il mondo è diventato accessibile a tutti, ma in realtà non lo è. Non tutte le persone che aprono un canale su YouTube riescono a farlo diventare un mestiere.

Non è facile e farlo come mestiere unico è diventato complicatissimo. Vedo sempre più figure ibride: persone che scelgono di fare giornalismo perché sono appassionate, ma sanno benissimo che difficilmente riusciranno a mantenersi solo con quello e lo fanno come secondo lavoro.

Potrebbe essere questa una strada. Io direi di non demordere, però sarei ipocrita se non dicessi che dal punto di vista economico è un periodo complicato per chi vuole fare il giornalista

Fino a pochi anni fa vedere un italiano vincere più di due o tre partite in uno Slam era un evento raro. Ora Sinner ha trasformato il tennis quasi in uno sport nazional-popolare .

” .“È una cosa che statisticamente sarebbe dovuta succedere. Va bene Fognini che vince Monte-Carlo. Va bene Berrettini che raggiunge la finale a Wimbledon.

Però proprio il fenomeno nazional-popolare ci mancava dai tempi di Panatta. Certo, io non mi aspettavo che succedesse. Quando sei abituato ad avere giocatori che mediamente al secondo o terzo turno di uno Slam escono da sempre, vedere un italiano arrivare in finale ti sembra un miracolo.

Invece, adesso, ci dobbiamo abituare a questa nuova normalità: avere un giocatore che inizia un 1000 da testa di serie numero uno e vince uno Slam. Abbiamo un Alberto Tomba o un Valentino Rossi nel tennis. È ovvio che questo porta nuovo pubblico, che viene quasi sempre dal calcio e ha una cultura sportiva diversa da chi ama il tennis.

C’è un approccio molto manicheo: se vinci sei un fenomeno, se perdi una pippa. Questa cosa nel tennis è una stupidaggine, perché ogni settimana c’è un torneo e ogni settimana un solo giocatore vince e tutti gli altri perdono.

È una cultura difficile da far capire. Abbiamo visto a Monte-Carlo cosa è successo con la chiamata sbagliata a Sinner contro Tsitsipas. È venuto fuori un casino, qualcuno voleva andare a cercare sotto casa il giudice di sedia.

Tutte dinamiche che conosciamo perché appartengono al mondo del calcio. Quando una cosa diventa di tutti, inevitabilmente ci sono tutti. Nel ruolo che ho di persona che scrive e parla di tennis, mi auguro di spiegare che se perdi prima della finale di un torneo non sei un incapace o che se succede qualcosa che ha a che fare con l’arbitraggio non bisogna fare un processo di quattro giorni.

Non fa parte del nostro sport. Una sfida è proprio quella di educare il pubblico meno educato

Tutti tendono a sottolineare ogni gesto carino di Sinner. Credi che alla lunga questa narrazione eccessiva possa danneggiarlo?

” .“Danneggiare no, perché a mio parere a lui non frega niente quello che viene detto o scritto.

Lui è molto carino durante le interviste, ma sono sicuro che il dibattito che si scatena non è così importante. Non lo vedo aprire il giornale, leggere siti, la cosa non lo tocca un granché. Sotto questo punto di vista sono abbastanza tranquillo.

Non mi sembra uno di quegli atleti che subiscono questa pressione che deve essere comunque difficile da gestire. Quando dice che non guarda molto i social, ci credo. Mi sembra ben attrezzato per resistere a tutta questa pressione.

Sul discorso della narrazione di Sinner come bravo ragazzo - questa santificazione in atto negli ultimi mesi - credo sia una maniera che hanno i media per gestire un personaggio tutt’altro che estremo. Non è Kyrgios che un giorno potrebbe sfondare la vetrina con la macchina.

Sinner non è così e ha sempre la risposta perfetta, quindi è difficile trovare un argomento. L’argomento è diventato: c’è un ragazzo uguale a noi, eppure è il più forte del mondo a tennis.

Prima o poi questa cosa diventa stucchevole. Su questo c’è una responsabilità anche nostra. Il ruolo del giornalista non è semplicemente capire ciò che piace e fornirlo al pubblico. Chi fa informazione non deve soltanto cavalcare l’onda populistica.

Mi sembra che si stia cavalcando parecchio questa onda. Chi fa informazione non può soltanto guardare ciò che funziona di più, deve anche scegliere quello che è notizia da quello che non è notizia

” .

Dove può arrivare Sinner al Roland Garros?

“Il primo Slam che ha giocato davvero bene è stato proprio a Parigi, anche se era un’edizione particolare e giocata in autunno. Non esiste una preclusione di base nel tennis di Sinner rispetto alla terra battuta.

Un altro discorso è dire che lui gioca meglio sulle superfici dure e che si esalta in condizioni indoor. Penso che la terra battuta, per un giocatore con queste caratteristiche tecniche e fisiche, non diminuisca tanto l’efficacia del suo tennis.

E poi c’è anche una questione di concorrenza. Se Alcaraz sta bene, io lo considererei favorito a Parigi quest’anno. C’è un’incognita Djokovic, non sappiamo come ci arriverà. L’anno scorso ha conquistato tre Slam e fatto finale nell’unico che non ha vinto.

Quest’anno ha giocato poco e, rispetto ai suoi standard, maluccio. Sicuramente ha riparametrato le sue priorità, visto che non può più fare il Grande Slam. Punterà a vincere gli Slam che rimangono e le Olimpiadi.

Siccome si giocano sulla terra le Olimpiadi, il Roland Garros diventa lo Slam più importante da provare a vincere per lui. Vuole trovare il massimo della forma in quel periodo lì che porta al torneo olimpico al quale lui tiene tantissimo, gli piacerebbe un sacco vincere la medaglia d’oro.

Credo che Sinner abbia delle ottime opportunità. Quando associo Nadal e Roland Garros, faccio sempre molta fatica a dire che sia finito. Prima o poi lo dovremo dire, sta cominciando a dirlo anche lui. Entrando con il ranking protetto può essere sorteggiato dappertutto, mi auguro non prenda Sinner al primo turno.

Sicuramente Nadal non è più il dominatore che è stato fino al 2022. Tsitsipas sulla terra sta tornando a giocare molto bene. Rune a volte c’è, a volte non c’è. Esistono dei rivali, ma è un buon momento per provare a vincere anche il Roland Garros.

Chi non sta benissimo come Alcaraz; chi ha delle difficoltà che si trascina da tempo come Rune; chi è probabilmente alla fine della corsa come Nadal; chi vive un periodo di smarrimento come Djokovic

” .

Riflettendo sull'articolo che hai scritto per Eurosport, quanto è difficile dire basta per i grandi campioni di questo sport?

“Molto. Non posso essere nella loro testa, ma ciascuno ha un suo modo ideale per chiudere la carriera.

È ovvio che se sei stato un super campione, andarsene via in un secondo turno in un torneo minore è triste. Il tennis è uno sport che a volte ti costringe a fare un certo tipo di scelta. Non sei in una squadra.

Puoi essere un giocatore a fine carriera la cui squadra è ancora competitiva e ti trascina in una finale importante. In questo caso, puoi farti la tua passerella giocando gli ultimi 10/15 minuti. Il tennis non sempre ti permette questo tipo di copione.

Vorresti farlo e, come ho scritto nell’articolo, Sampras ce l’ha fatta vincendo non si sa bene come uno Slam e poi ha detto basta. Agassi ha provato a fare la stessa cosa e non ci è riuscito. Anche Roddick avrebbe voluto giocare un ultimo grande US Open, ma non era più in grado di competere ai massimi livelli.

Federer avrebbe voluto un finale completamente diverso. Ha avuto un infortunio ed è arrivato il Covid. Quella pausa di un anno e mezzo, alla sua età, ha scombinato tutti i piani. Nadal vorrebbe finire in campo con un grande torneo e, probabilmente, non ce la farà.

Murray ha fatto una scelta differente. Dopo l’operazione all’anca, ha scelto di non essere più quello che è stato. La passione per il gioco è tale che per alcuni è complicato smettere. Hanno sempre fatto quello e l’idea di dedicarsi ad altro per qualcuno è dura.

Penso che Federer si stia trovando bene in questa nuova vita di ambasciatore di vari marchi. Sicuramente il tennis gli manca, ma sembra essersi abituato piuttosto bene alla pensione. Per Murray, invece, l’assenza di competizione deve essere qualcosa di devastante

” .

Cosa possiamo aspettarci da Matteo Berrettini?

“Credo che la risposta giri intorno a un solo dilemma che è tale per tutti: quanto a lungo riuscirò a stare bene? Io non pensavo potesse essere già così competitivo al rientro, invece si vede che si è allenato bene.

Tutte le volte che si dice è tornato e si è ripreso, però, gli capita qualcosa. Una volta la caviglia, poi la mano e gli addominali, una volta il Covid. Adesso, per esempio, non è infortunato ma malato e si è dovuto di nuove fermare.

Se sta bene, può tornare a essere un giocatore molto competitivo. Lui è un tennista da grandi tornei: ha la personalità e il gioco per competere a quei livelli lì

Non ha mai nascosto l’ammirazione che provi nei confronti di Gilles Simon. Le persone sono attratte dalla bellezza di un rovescio a una mano - quello di Roger Federer su tutti - o da quella di un drop shot e un tweener. Esiste della bellezza anche nell’intelligenza tattica di un giocatore, nel modo in cui prepara una partita e studia il suo avversario?

” .“Sì.

È una bellezza differente, meno evidente e che bisogna anche imparare un po’ ad apprezzare. Ti dirò che sono io per primo uno di quelli che lo ha imparato con il tempo. Simon non mi sarebbe piaciuto probabilmente quando avevo 20 anni, perché ho sempre apprezzato giocatori dal punto di vista estetico: gli attaccanti, tennisti con il rovescio a una mano, chi faceva il serve & volley, chi toccava bene la palla.

Simon non è proprio rispondente a questo tipo di ritratto. Però di lui, con il tempo, avevo imparato ad ammirare la capacità di adattarsi al gioco dell’avversario ed esporne le debolezze. Io rimango affascinato dalla bellezza, ma non è una gara di tuffi con i giudici che danno il voto.

Il più bel punto del mondo vale sempre un punto e, soprattutto, i 15 non sono tutti uguali. Seguendo per tanti anni il tennis, ho iniziato ad apprezzare anche caratteristiche differenti. Prima esistevano i cosiddetti pallettari, quelli che ti sfinivano e buttavano sempre la palla dall’altra parte del campo senza mai sbagliare.

Questa categoria è ormai estinta. Chiaramente Carballes Baena fa un certo tipo di tennis, Seyboth Wild un altro. C’è chi cerca sempre il vincente e chi cerca di imbastire lo scambio e fare le cose giuste. Sono maniere diverse di interpretare il tennis e credo che si possa imparare ad apprezzare diversi modi di condurre la partita.

Non penso ci si debba focalizzare soltanto su chi colpisce bene la palla. Colpire bene la palla è una cosa, vincere le partite un’altra

” .