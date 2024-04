Del Potro sulla rivalità Jannik Sinner-Carlos Alcaraz: "Farà bene al tennis"

È un parterre di stelle quello che sta riempendo le tribune del Caja Mágica in occasione del Master 1000 di Madrid. Tra attori, personaggi dello spettacolo e sportivi, uno degli ospiti d’onore presenti nella capitale spagnola è uno che dello sport con la racchetta è stato uno straordinario interprete: Juan Martín Del Potro.

L’ex tennista argentino ha rilasciato una breve intervista sul canale twitch del torneo, ricordando alcuni momenti felici della sua carriera e esprimendo la propria opinione sulla rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Le parole di Juan Martin Del Potro

Il gigante di Tandil ha rivissuto la sua prima semifinale al Mutua Madrid Open, quella persa nel 2009 contro Roger Federer. "Quell'anno è stato speciale perché era molto difficile giocare, il campo era molto scivoloso e alla fine Roger ha vinto.

Ho dei bellissimi ricordi di questo torneo. Da quando si giocava alla Casa de Campo e da molti anni qui nel Magic Box. Per gli argentini, venire a Madrid era un grande piacere, era una settimana in cui si veniva per giocare, ma anche per mangiare cibo delizioso e incontrare vecchie conoscenze e calciatori.

Avrò sempre un ottimo ricordo di Madrid” ha dichiarato l’argentino. Del Potro è stato capace di imporsi nell’era dei Fab 4. “Aver vinto un Grande Slam nella migliore epoca dei Big 3 ha un valore speciale.

Ora la gente parla dei Big 3, ma tra di noi abbiamo sempre parlato dei fantastici 4, perché Andy Murray è sempre stato il più vicino ai migliori della storia. Qualsiasi vittoria contro di loro aveva un valore impressionante” ha spiegato l’ex numero tre del mondo, che ha aggiunto: “Aver segnato una tappa per i ragazzi argentini che ora sono qui è molto bello.

Quando rilasciano interviste mi citano come riferimento. Questo ti segna e mostra il passare del tempo perché si invecchia”. Sulla rivalità tra Sinner e Alcaraz, l’argentino ha commentato: “Mi piace guardare Alcaraz perché ha una freschezza e una naturalezza nell'entrare in campo che sembra quella di un trentenne che è stato nel circuito per 10 anni ed è super giovane.

Questo testa a testa contro Sinner farà molto bene al tennis. Creerà una rivalità che il tennis ha sempre avuto. Prima c'era Agassi-Sampras, poi Roger-Rafa, poi Novak. E ora ci saranno loro due”. Sul ritiro.

“Il mio ritiro è stato deciso dal mio corpo, è stata un'uscita forzata dal tennis. Non era una cosa preparata. Ora vengo agli eventi tennistici e mi sento bene. All'inizio è stata dura per me. A Miami ho avuto un evento e poi sono rimasto a vedere Carlitos e mi sono divertito.

Non sono sicuro di fare l'allenatore, mi piace stare a casa e non avere una routine e dover viaggiare. Mi piace stare con i ragazzi e poter trasmettere ai più giovani le cose che ho imparato e le esperienze che ho fatto.

Mi piace di più, ma forse nei prossimi anni cambierò” ha dichiarato Delpo. Il campione slam ha concluso ipotizzando una possibile partita d’addio. “Mi piacerebbe fare una partita d'addio, ma in buone condizioni perché la mia ultima partita a Buenos Aires mi è costata molto.

Per questo ho detto che sarebbe stato l'ultimo della mia carriera. Emotivamente è stata molto dura, perché è stato molto difficile per me muovermi. Ricevo molto affetto e questo è sufficiente".