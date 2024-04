Jannik Sinner, che elogi dal suo sparring a Madrid: "Il suo dritto spacca la palla"

Jannik Sinner fa felici tutti. L’azzurro, impegnato nel Masters 1000 di Madrid, ha avuto modo di allenarsi in questi ultimi giorni con diversi suoi colleghi, tra i quali Ugo Carabelli, Casper Ruud e l’australiano Jordan Thompson.

Il numero due del mondo ha però avuto anche una spalla in campo molto particolare, quella di Enrique Garcia, ragazzo spagnolo, studente di educazione fisica all’università. Il 20enne madrileno si alterna come sparring partner con l’amico Luis.

Enrique ha già avuto modo di allenarsi con diversi campioni come Andrey Rublev e Holger Rune, ma il nome dell’italiano è quello ad essergli rimasto più nella mente: “È il mio primo anno come sparring, e devo dire che è un’esperienza fantastica.

Ho iniziato con Rune e Rublev, e ora si è aggiunto Jannik. Prima del torneo ci hanno chiesto qual era il nostro tennista preferito e siccome Carlos Alcaraz è l’idolo di Luis glielo ho lasciato. Io ho scelto Sinner, lo preferisco a Nadal perché è già un po’ in là con gli anni, e perché avrei condiviso il campo con Marc Lopez, uno degli allenatori di Rafa.

Meglio da solo con Sinner", ha confessato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

"Quando la prende bene di diritto spacca la palla"

Mi piace un sacco vederlo giocare, e trovarmelo dall’altra parte della rete è eccezionale.

È un tipo super simpatico, ci siamo fatti qualche foto, è molto disponibile e alla mano. Quando accelera sono dolori! La cosa che più mi ha colpito è il dritto. Quando la prende bene di dritto spacca la palla.

Se fossimo in partita non ne prenderei una. Io ero abituato a vederlo in tv e da casa si possono intuire la velocità e la potenza dei colpi, ma averlo di fronte dall’altra parte della rete è un’altra storia, fa veramente impressione".