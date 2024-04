Ivanisevic sul momento di Novak Djokovic: l'ex coach nomina Jannik Sinner

Esattamente un mese fa Novak Djokovic si è separato professionalmente dal suo storico coach Goran Ivanisevic. La loro collaborazione ha portato il fuoriclasse serbo a rompere tutti i record esistenti, portandosi in testa a quasi tutte le classifica: “È stato emozionante, un grande onore e una grande responsabilità.

In fondo, io mi sono stancato di lui e lui si è stancato di me. Sentivo di non poterlo più aiutare. Sarò eternamente grato a Novak, mi ha offerto un'opportunità unica e nessuno potrà mai portarci via i risultati che abbiamo raggiunto", aveva dichiarato.

Nole sta vivendo un momento sportivamente parlando complesso. Ad una precaria condizione fisica si è unito un vistoso calo di motivazioni, che lo ha tenuto al mese di aprile ancora a quota zero titoli vinti. Ivanisevic ha provato a dare una spiegazione di questo periodo che sta attraversando il tennista di Belgrado:

"Ora con Sinner e Alcaraz è dura"

"L'allenamento è una cosa, le partite sono un'altra.

Bisogna allenarsi. Vedo molte persone che lo criticano per la sua mancanza di motivazione, ma quest'uomo ha battuto tutti i record, ha vinto tutto quello che poteva vincere e non è facile motivarsi ancora e ancora. Se non ti alleni, non puoi aspettarti grandi cose”, ha dichiarato ai microfoni di Sportal.blic.

È un genio e si adatta facilmente alle partite, e se gli leghi mani e piedi ci sono giocatori che batterà, ma contro questi due, cioè Sinner e Alcaraz, è un po' più difficile. Jannik e Carlos hanno attualmente cinque punti di vantaggio su tutti gli altri, e non parlo solo di Novak.

Ma lo ripeto per l'ennesima volta, tutto dipende da lui, dalla sua motivazione, da dove gioca e da come si presenta in campo", ha poi aggiunto.