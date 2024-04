Emma Raducanu, pioggia di polemiche dopo la sconfitta a Madrid

Dopo una lunga serie di infortuni Emma Raducanu sta pian piano provando a riprendere la condizione e tornare a pieno regime in campo nel circuito Wta. La vincitrice degli Us Open 2021 non ha mai più mostrato quel livello ed anzi alterna buone prove a prestazioni piuttosto deludenti, a tratti al limite della vergogna.

Un 6-2;6-2 senza storia nel Masters 1000 di Madrid con Emma Raducanu sconfitta nettamente contro la qualificata Maria Carle, una prestazione piuttosto deludente che ha generato polemiche sui social e in generale nel suo paese.

Eppure e pensare che la Raducanu ha offerto un'ottima prova contro la Francia nella Billie Jean King Cup, a Madrid le aspettative erano diverse ma la stessa Raducanu ha mostrato stanchezza fisica e mentale.

Raducanu, piovono le critiche in Gran Bretagna

Nello studio di Sky Sport la capitana della Nazionale inglese Anne Keothaveng ha criticato Raducanu per la gestione del calendario e ha inoltre affermato che visto la sua condizione fisica era meglio saltare il torneo di Madrid.

L'ex tennista ha spiegato: "Se deve giocare di più e poi fare esibizioni del genere non va assolutamente bene queste sconfitte rischiano di essere un abitudine. La prossima volta meglio prendere decisioni migliori", la chiosa della capitana di Davis.

Insomma piovono polemiche per la tennista che dopo la sconfitta aveva commentato così nel post gara: "La verità è che ho davvero giocato molto nelle ultime settimane, a partire dalla Billie Jean Cup e non mi sono mai fermata.

Sono stata felice di aver aiutato la squadra ed anche a Stoccarda ho avuto buone sensazioni, qui c'erano condizioni molto diverse e non era semplice. Ho giocato spesso indoor nell'ultimo mese e anche questo mi ha condizionato.

Molti fattori hanno reso molto difficile questa mia esperienza a Madrid, ma nel complesso sono soddisfatta di come è andata".