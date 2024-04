Rafael Nadal e non solo, Medvedev dà una pesante stoccata al calendario Atp

Il tennista russo Daniil Medvedev ancora deve raggiungere la miglior condizione su terra battuta. A Madrid ha esordito con non poche difficoltà, battendo in tre set il nostro ottimo Matteo Arnaldi. In conferenza stampa ha parlato di tanti temi, a partire da questo per finire a Rafael Nadal e non dimenticando il calendario Atp, rifilando una stilettata non da poco agli organizzatori e al sistema.

In conferenza stampa l'ex numero uno al mondo Daniil Medvedev è stato durissimo: "Per me non è facile giocare qui perché i campi di allenamento sono molto diversi rispetto a quelli di farà e tranne al Centrale c'è davvero pochissimo spazio in fondo al campo.

In generale sono partito male, non avevo ritmo ma dopo ho raggiunto un buon livello". Parlando delle aspettative su questa superficie Daniil ha chiarito: "Madrid non è un torneo semplice da giocare per me, è un campo in terra battuta ma vicino al cemento.

Sembrerà strano ma se sto giocando sulla terra voglio affrontare le condizioni tipiche di questa superficie e non altro. Nel terzo set ho giocato con fiducia e mi sentivo come a Roma lo scorso anno, ora voglio lavorare con intensità e provare a fare qualcosa di importante al Roland Garros".

Parlando del calendario Atp Medvedev ha avuto parole dure: "I prossimi aggiornamenti non sarò di certo io a deciderlo ma spero si faccia qualcosa che permetta di crescere al nostro sport. Dopo gli Australian Open ho vissuto un mese in cui facevo fatica a sedermi davanti alla televisione e guardare il tennis.

Non so chi abbia vinto a Montpellier o a Cordoba, penso che bisogni migliorare il calendario su alcuni aspetti. La cosa che per me conta - ha continuato - è che non vorrei di certo giocare a Capodanno". Infine non potevano mancare parole su Nadal: "Ho sentito le sue dichiarazioni sul fatto che non fosse il favorito ma la realtà è che - quando mettiamo piede sui campi di terra battuta - affrontiamo Nadal e abbiamo paura, se ora batte De Minaur gilcando così, sara sempre più pericoloso anche se sara interessante per i tifosi studiare la sua crescita".