Dalle Olimpiadi di Parigi al ritiro, Sara Errani si racconta: "Sogno una medaglia"

A lasciare il tennis ci ha già riflettuto molto, ma al momento un unico pensiero è nella sua testa: le Olimpiadi di Parigi per coronare il sogno di vincere una medaglia. Sara Errani, dopo la splendida avventura al Mutua Madrid Open con ben tre vittorie dopo la sconfitta con Haddad Maia, si è raccontata ai microfoni di Punto de Break.

A 36 anni, uno in più proprio dal 29 aprile, l'italiana continua ad avere una voglia e una determinazione incredibile in campo. Esiste un segreto per essere così combattivi e competitivi alla sua età? Ecco la reazione della giocatrice di Bologna: "La passione che mi trasmette questo sport.

Entrare e lasciare tutto è una sensazione incomparabile, questo lo posso raggiungere solo con il tennis. Questo sport tira fuori tutto quello che ho dentro al 200%. Con Wozniacki ho finito la partita quasi in lacrime. Aveva dato così tanto che era morta per così tanto sforzo.

Altre volte fai la stessa cosa e non hai una ricompensa, ma questa volta l'ho avuta".

Errani parla del ritiro

"È difficile per me immaginarlo. Non credo di essere fra quelli che dice: 'Questo è il mio ultimo anno'

Non lo so, continuerò a giocare e quando vedrò che è il momento, allora prenderò una decisione. Non lo farò all’inizio della stagione. La mia testa pensa che il 2024 potrebbe essere il mio ultimo anno, ma...

se va bene? E se resto tra le prime 100? Se sto bene e ho più voglia, perché fermarmi? È una decisione molto complicata" si è aperta così sul tema. Sara ha poi svelato: "Firmerei al 100% se in cambio di una medaglia olimpica in Francia mi dovessi ritirare.

La medaglia olimpica è sempre stata il mio sogno. Molte volte ho avuto questa discussione con Pablo (il suo ex allenatore): preferisci vincere uno Slam o una medaglia? Ho sempre detto la medaglia, anche se nel doppio e anche se di bronzo.

Ho quel sogno bloccato lì, ma non sono mai riuscita a realizzarlo, nemmeno quando ero numero uno nel doppio. In questo momento sarebbe il mio sogno più grande".