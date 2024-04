Iga Swiatek ha guadagnato l'accesso agli ottavi di finale del Mutua Madrid Open battendo nettamente con un doppio 6-1 la testa di serie numero 27 Sorana Cirstea. Il risultato non è mai stato in discussione e la polacca sfiderà la giocatrice di casa Sara Sorribes Tormo.

La spagnola sta vivendo un momento magnifico e ha sconfitto prima Elina Svitolina e poi Victoria Azarenka.

Swiatek su Rafael Nadal: "Era l'unico giocatore a cui prestavo attenzione da piccola"

"Sono contenta della mia prestazione, soprattutto del modo in cui ho mantenuto l'intensità dall'inizio alla fine.

Mi sentivo in pace e molto fiduciosa. Non sapevamo se avremmo giocato con il tetto chiuso o meno fino a 15 minuti prima di scendere in campo. Sembrava di essere al Roland Garros 2020 a causa del tempo" , ha detto la numero uno WTA in conferenza stampa.

"Cosa mi rende una delle favorite? Penso all'aspetto mentale, cerco di fare sempre lo stesso lavoro e non penso al punteggio. A volte è difficile chiudere una partita, perché puoi perdere la concentrazione. Voglio continuare così".

Swiatek ha sempre confessato la grande ammirazione che prova nei confronti di Rafael Nadal. Il 22 volte campione Slam si è preso la rivincita ai danni di Alex de Minaur a Madrid. "Spero che giochi il più possibile.

È sempre stato una grande fonte di ispirazione. Parlo al passato perché da piccola era l'unico giocatore a cui prestavo attenzione, ma non solo per il suo tennis sulla terra battuta. Ho prestato attenzione a come si comportava fuori dal campo, alla sua mentalità e alla capacità di non arrendersi mai" .