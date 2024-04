Stefanos Tsitsipas sulla sconfitta a Madrid: "Mi concentro sulle bellezze della vita"

Aver disputato già 11 partite nelle ultime tre settimane ha sicuramente inciso e presentato in un certo senso il conto a Madrid. Stefanos Tsitsipas ha pagato senza dubbio la fatica accumulata negli splendidi tornei giocati a Monte-Carlo (titolo) e Barcellona (finale), arrendendosi all'esordio contro un ottimo Thiago Monteiro.

Il greco ha commentato così la sconfitta in conferenza stampa: "Mi concentro solo sulle bellezze della vita. Gioco a tennis tutti i giorni. Sono grato di avere l'opportunità di scendere in campo e giocare. Ci saranno molti giorni come questo nei prossimi 15 anni, spero, della mia carriera.

Non è una bella sensazione, questo è certo, ma devo accettarlo e andare avanti. Forse non ero preparato al 100% per questa sfida e il mio avversario sì". Poi ha aggiunto, analizzando il match: "Ciò che apprezzo è che ho visto alcuni miglioramenti durante il gioco.

Sono arrivati ​​abbastanza tardi ma devo capirli e pensarci la prossima volta che scenderò in campo contro un avversario che vuole battermi e ha giocato diversi Challenger negli ultimi mesi. Questo è il tipo di avversario contro cui devo stare più attento.

Devo continuare con l'umiltà che ho dimostrato nelle ultime settimane".

Tsitsipas torna a parlare di Nadal

"Molti dei grandi titoli che ho vinto sulla terra sono stati grazie a lui. Il suo tennis serve come fonte di ispirazione per gli altri giocatori.

Cerco di apprendere alcune delle cose che ha usato in modo molto efficace e accurato secondo le sue capacità e di applicarle al mio gioco. Alla fine è stato il più grande mai esistito nel nostro sport. È un peccato non vederlo più a Madrid.

Ha avuto delle prestazioni stellari, battendo record che non ci saranno mai più nel tennis" sono le parole rilasciate dal greco su Rafa.