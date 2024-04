Sabalenka: "Preferisco guardare il tennis maschile che studiare i miei avversari"

"Preferisco guardare il tennis maschile piuttosto che quello femminile. Sento che c'è più logica ed è interessante da osservare": con queste parole Aryna Sabalenka ha dato inizio a una polemica decisamente rilevante sui social fra gli appassionati.

La giocatrice bielorussa è tornata a far parlare di sé per via di alcune dichiarazioni piccanti e non scontate, che hanno creato molto dibattito sul web su un argomento sempre attuale nei circuiti Atp e Wta.

A seguito della vittoria ottenuta in tre set sulla polacca Linette, la 25enne di Minsk si è presentata in conferenza stampa e ha nuovamente citato la questione, ritrattando in un certo senso le precedenti affermazioni e provando a spiegare meglio il concetto che intendeva mettere in evidenza: "Non volevo denigrare il tennis femminile.

Voglio dire, stiamo facendo del nostro meglio, è fantastico e nel tour ci sono tante belle partite. Non mi piace guardarlo solo perché gioco già contro tutte ogni settimana: non voglio essere monotona, visto che per lavoro guardo un sacco di tennis femminile prima di arrivare al match che mi riguarda: studio le mie avversarie, cerco di capire come giocare".

Poi ha aggiunto sempre davanti ai media: "Non è che non mi piaccia o che cerco di offendere quello che faccio. Stavo solo cercando di dire che è troppo per me, così guardo il tennis maschile. Per me è più divertente che probabilmente analizzare i miei futuri avversari nel torneo".

Sabalenka proverà a difendere il titolo a Madrid

Sono ben 1000 i punti che Aryna dovrà difendere nel corso della competizione: il motivo è la vittoria ottenuta lo scorso anno nella città spagnola. Dopo il buon esordio, sabato la numero 2 del mondo affronterà la 19enne statunitense Robin Montgomery.