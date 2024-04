Lorenzo Sonego in vista della sfida con Jannik Sinner: "È un esempio"

Il solito derby azzurro. La sfida tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego sta diventando ormai un’abitudine, e sulla terra di Madrid sarà ancora lotta tra amici. Il numero uno del seeding esordirà al Master 1000 iberico contro il compagno di tante battaglie, che ha sempre battuto nei quattro precedenti, risalenti tutti al 2023.

Il tennista torinese, in vista dell’ennesimo derby, ha parlato ai microfoni dell’Atp, parlando del suo rapporto con il 23enne di San Candido ed elogiandolo per i suoi successi.

Le parole di Lorenzo Sonego

L’attuale 52 del mondo sostiene di non essere condizionato dall’avversario che lo attende al di là della rete.

"Quando scendo in campo non voglio vedere quel che accade al di là della rete e resto concentrato sul mio gioco” ha spiegato Sonego. Si tratta della prima sfida tra i due tennisti azzurri sulla terra. "Sarà la prima volta che ci sfideremo sulla terra battuta e di sicuro qualcosa di diverso ci sarà e dovrò cercare di adattare il mio gioco alle sue caratteristiche.

È un giocatore incredibile e sta disputando un'annata eccezionale, ma io dovrò cercare di riversare tutta la mia energia in campo cercando di giocar bene e di restare aggressivo" ha commentato il torinese. Il 28enne italiano, tra i protagonisti insieme a Sinner del trionfo in Coppa Davis, ha infine lodato il suo connazionale e grande amico, spendendo delle parole di stima.

"Cercherò di prendere qualcosa dal suo gioco, siamo buoni amici. Vogliamo goderci ogni torneo e sarà senza dubbio un bel match tra due amici che condivideranno il campo. È un esempio, lo seguo in ogni torneo perché posso imparare tanto in termini di gioco da lui e sarà un piacere scendere ancora una volta in campo con lui" ha concluso Sonego.