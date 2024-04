Gasquet è onesto: "Io nel club con Djokovic, Nadal e Federer? Sono il peggiore"

Recentemente Richard Gasquet ha festeggiato le 1000 partite in carriera nel circuito maggiore. Un grande traguardo che purtroppo non è coinciso con una vittoria. Il tennista francese si è infatti arreso a Lorenzo Sonego nel primo turno del Masters 1000 di Madrid.

Il veterano transalpino ha fatto il suo ingresso in un club di veterani, che hanno già raggiunto prima di lui questo grande passo. In un'intervista a L'Equipe, Gasquet ne ha parlato, denotando una grande umiltà nel non paragonarsi ad alcune leggende: “Con Fernando Verdasco sono il peggiore del gruppo.

Ivan Lendl, Jimmy Connors, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, sono tutti mostri. Noi siamo dietro di loro, ma è comunque un risultato enorme. Sono 50 partite a stagione per 20 anni. Un numero altissimo”, ha ammesso.

Poi ha proseguito: “Ovviamente il livello è più complicato a 38 anni. Non avrei mai pensato di poter giocare a questa età e disputare 1.000 partite. È quasi miracoloso che io sia ancora qui a questo punto.

Cercherò di godermela ancora per un po”.

"Ecco quando penso di dire basta"

L’ombra del ritiro diventa per lui sempre più insistente. Richard ha già un’idea precisa di quando possa accadere: “A fine anno o a metà dell'anno prossimo, tutto è possibile.

Cerco di non pensarci, ma di giocare, vincere qualche partita e divertirmi. È così dall'inizio della stagione. Non lo so, è un discorso che va fatto mese per mese, non penso molto al lungo termine, guardo torneo dopo torneo a quello che succede, ai risultati, al fisico, è una combinazione di tante cose”, ha dichiarato.