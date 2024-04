Iga Swiatek ancora critica sulla gestione della Wta: "Tutto questo è davvero scomodo"

Buona la prima di Iga Swiatek nel Masters 1000 di Madrid con la numero uno al mondo che ha cominciato senza problemi e vuole tornare a vincere. Qui a Madrid non ha mai vinto ed ha ottenuto il miglior risultato lo scorso anno quando fu sconfitta da Aryna Sabalenka in finale.

Ora Iga punta il colpo grosso in uno dei tornei su terra che gli ha sempre creato maggiori difficoltà su terra rossa, la Swiatek ha parlato di questo e di tante cose in conferenza stampa, ecco le sue parole: "Debutto? Mi sono sentita davvero molto bene, non sono contenta di come forse mi sono rilassata troppo però sono felice di aver raggiunto la vittoria.

Obiettivi qui al Mutua Madrid Open? Iniziare bene significa molto, poi qui le condizioni non sono mai facili per me e tra l'altro vedo condizioni metereologiche differenti rispetto allo scorso anno". Parlando delle sconfitte Iga ha spiegato: "Ovviamente dipende da sfida a sfida, non tutte le sconfitte seguono lo stesso schema.

Non c'è routine con le sconfitte, poi è vero che capita di essere triste e delusa. Il ko con la Rybakina a Stoccarda? Alla fine è passata velocemente perché sapevo di aver fatto il massimo, lei è un'avversaria molto forte e io ho fatto qualche errore tecnico di troppo.

Forse l'unico rammarico è stato questo". Iga ha poi criticato duramente la decisione di spostare le Wta Finals in Arabia Saudita ed ha spiegato: "Lo scorso anno ero molto coinvolto in queste situazioni, quest'anno è diverso e penso solo a me stessa.

Non voglio ancora commentare in quanto sono voci. Capacità gestionale dei tennisti? Alla fine - nonostante le varie riunioni - non abbiamo alcun potere decisionale. Sono curiosa di capire cosa vuole fare la Wta, ma la realtà è che è scomodo, dovrebbero prendere lezione da quello che è accaduto in passato. Spero che tutto cambi e voglio scoprire se prima o poi avremo influenza o meno su queste decisioni".