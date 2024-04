Ci sono partite che non sono solo partite. Quando un giovane tennista si ritrova ad affrontare per la prima volta in carriera una vera leggenda, non è sempre facile gestire le emozioni. È quanto accaduto a Flavio Cobolli al torneo ATP 500 di Barcellona, quando il sorteggio ha collocato il suo nome accanto a quello di Rafael Nadal.

L'italiano ha avvertito la tensione sin dal primo 15 e non è mai riuscito a esprimere con continuità il suo miglior tennis. Nadal, sfruttando tutta la sua esperienza, ha controllato l'incontro e chiuso i conti con il punteggio di 6-2, 6-3.

Cobolli rivela: "Non sono riuscito a dormire prima del match contro Rafael Nadal"

"È stata un'esperienza incredibile avere l'opportunità di giocare contro Nadal sul campo che porta il suo nome. Ho cercato di fare il meglio che potevo, giocando punto dopo punto.

Rispetto molto Rafa. Ovviamente ero molto nervoso, la notte prima non sono riuscito a dormire. Adesso sono qui con una mentalità diversa, l’obiettivo è vincere più partite possibili" , ha raccontato Cobolli in un'intervista esclusiva rilasciata a Punto de Break.

"Come ho saputo la notizia? Ero all'aeroporto di Roma con uno dei miei migliori amici. Per scherzo gli ho detto: cosa ti giochi che prendo Nadal? Poi, una volta atterrati, abbiamo guardato il sorteggio... Nadal è sempre Nadal.

Non importa come arriva a una partita, sarebbe stato meglio giocare contro un tennista proveniente dalle qualificazioni( ride, ndr) . In realtà mi è piaciuto molto giocare contro di lui ed è stata un'esperienza unica. Non puoi paragonarla ad altre partite" .