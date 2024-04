Tsitsipas e la prima partita contro Nadal: "È stato spietato, non ha avuto pietà"

Stefanos Tsitsipas non ha mai dimenticato le emozioni - sia positive che negative - provate durante il primo match ufficiale disputato contro Rafael Nadal. Era il 2018 e il greco aveva raggiunto, proprio come lo spagnolo, la finale al torneo ATP 500 di Barcellona.

Il nativo di Atene ha iniziato ad avvertire una sensazione diversa rispetto alle altre partite già dopo il lancio della monetina, perché Nadal è riuscito attraverso la sua carica emotiva a intimidirlo senza nemmeno aver giocato uno scambio.

Quell'incontro è terminato 6-2, 6-1 a favore del maiorchino.

Tsitsipas ricorda la prima partita contro Nadal: "È stato spietato, non ha avuto pietà"

"È stato spietato, non ha avuto pietà.

Ho provato per la prima volta queste sensazioni quando l'ho incontrato a Barcellona, era davvero spietato. Ricordo la sua energia dopo il lancio della moneta, sembrava che lo stadio gli appartenesse e non ho mai avvertito la stessa sensazione con molti altri tennisti contro cui ho giocato.

È davvero intimidatorio. Da ragazzo non sei abituato a queste sensazioni" , ha raccontato Tsitsipas in un'intervista rilasciata a Eurosport. "È qualcosa che porto ancora con me dal punto di vista mentale. Mi ci è voluto un po' di tempo per abituarmi alla sua palla e per dimenticare chi avevo dall'altra parte della rete.

Sono cresciuto guardandolo, avevo il suo poster nella mia stanza" . Tsitsipas ha superato in due occasioni su nove Nadal. "Quella di Madrid 2019 la migliore vittoria che ho ottenuto contro di lui. Lo rispetto molto, ha fatto cose che nessun altro tennista - a parte Roger Federer e Novak Djokovic - è in grado di fare. Loro tre hanno spinto lo sport oltre i suoi limiti. Non sono essere umani in un certo senso" .