Francesca Schiavone punta su Jannik Sinner: "Sarà il favorito al Roland Garros"

La giocatrice italiana Francesca Schiavone, ex numero 4 del mondo e campionessa del Roland Garros 2010 oltre che finalista della successiva edizione del torneo parigino, si occupa ora di plasmare nuove stelle del futuro del tennis.

L’ex tennista milanese ha recentemente annunciato la nascita di un nuovo progetto a Varese, lo ’Schiavone team Lab”, un laboratorio che avrà il via da settembre e si occuperà di allevare e crescere i campioni del futuro, inculcando loro i valori dello sport: "L’idea è quella di costruire degli ’abiti’ su misura per i ragazzi, lavorando su qualità e crescita umana per estrarre il massimo della loro espressione.

Come fossero i valori di una grande famiglia ogni bambino verrà accolto nella nostra scuola con grande rispetto”, ha dichiarato in un’intervista esclusiva al Quotidiano Sportivo. Un progetto che godrà di un movimento, quello tennistico, in forte crescita ed in gran parte dovuto all’impressionante ascesa di Jannik Sinner: “E’ un dato di fatto che l’attenzione si sia alzata del 20-30%, mi sto davvero godendo quest’ondata di passione.

"E’ un ragazzo che mi piace moltissimo, non solo per il suo carattere, ma in particolare per l’impegno e la voglia di faticare, giorno dopo giorno, per raggiungere i propri obiettivi. E’ il mestiere di un campione lavorare sempre sulla fatica e sul fuoco che si ha dentro".

Sinner favorito al Roland Garros

L’avvento della stagione sulla terra battuta sulla carta penalizza l’azzurro, che trova nel cemento la sua superficie preferita, ma anche su questi campi, in special modo a Parigi, sarà uno dei principali indiziati al titolo finale: "Sì, con rispetto e professionalità, dico che è Sinner il favorito a Parigi.

Nonostante le maggiori difficoltà che dovrà affrontare, non essendo la superficie che lo fa spiccare, le grandi capacità di un campione sono l’adattamento e la fiducia in se stesso. È bellissimo avere un italiano quasi in vetta".

Sschiavone svela poi i segreti per rendere al meglio sulla terra battuta: “La pazienza è il segreto di chi vince sulla terra. Servono umiltà e lavoro per tirar fuori questa caratteristica, mantenendo però la propria identità.

Sulla terra vince il più intelligente, bisogna dare tutto e risposare tanto. Jannik con la sua crescita fisica e tattica è riuscito a vincere in modo strategico e intelligente. E’ maturato, e ora riesce ad allungare gli scambi, muovendola palla con grande pazienza”, ha concluso.