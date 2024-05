Rafael Nadal in forse al Roland Garros? La reazione della direttrice Mauresmo

“Lotterò e farò di tutto per provare a giocare al Roland Garros. Se in Francia arrivassi nelle condizioni in cui sono oggi, non giocherei. Questa è la realtà. Andrò a giocare lì se mi sentirò in grado di uscire e giocare bene.

Il mondo non finisce con il Roland Garros, anche se è stato il torneo più importante della mia carriera. Non sto giocando male ma ho dei limiti fisici. Il corpo non sente più lo stesso gioco di prima. Questo non mi permette di competere come vorrei".

Rafael Nadal pochi giorni fa ha avvisato i suoi fan sulle condizioni in vista di Parigi. Vederlo gareggiare per l’ultima volta sul Philippe-Chatrier è tutt’altro che scontato. Dipenderà in che condizioni arriverà l’ex numero uno all’evento principe che si gioca sulla terra battuta.

Le parole della direttrice Mauresmo sulla partecipazione di Nadal

Nella mattinata di ieri intanto si è svolta la presentazione della nuova edizione del Roland Garros 2024, alla quale ha partecipato la direttrice, Amelie Mauresmo, che ovviamente non ha potuto esimersi dallo spendere un pensiero sulla partecipazione del fuoriclasse spagnolo, 14 volte vincitore del torneo: "Incrociamo le dita, soprattutto per lui.

Rafa sa che qui è di casa. Lo seguiremo e lo sosterremo in tutto ciò che vorrà fare", ha dichiarato in conferenza stampa l’ex tennista francese.

Amélie Mauresmo on Rafa Nadal's return to Paris 🎙️ #RolandGarros pic.twitter.com/ozH7ZyPDVy — Roland-Garros (@rolandgarros) April 25, 2024

Lo slam parigino, in programma subito dopo Gli Internazionali Bnl di Roma, andrà in scena dal 20 maggio e vedrà il suo epilogo il 9 giugno.