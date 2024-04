Matteo Arnaldi: "Sarebbe incredibile partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024"

Lo scorso anno, al Masters 1000 di Madrid, Matteo Arnaldi ha ottenuto un successo fondamentale contro Casper Ruud. Battere il norvegese - in quel momento numero quattro del mondo - ha permesso al nativo di Sanremo di compiere un importante passo in avanti dal punto di vista mentale.

È in quel torneo che Arnaldi ha capito di poter dire la sua nel circuito maggiore e giocarsi le sue carte contro i migliori tennisti del Tour. A un anno di distanza da quella vittoria, l'azzurro è pronto all'esordio al Mutua Madrid Open 2024.

Dall'altra parte della rete troverà Christopher O'Connell, un giocatore da non sottovalutare che sa bene come mettere in difficoltà i propri avversari.

Matteo Arnaldi: "Sarebbe incredibile giocare le Olimpiadi"

“Madrid è stato un torneo importante, perché ho ottenuto una grande vittoria contro Ruud.

Però non è uno dei miei preferiti per come è strutturato tutto. Mi sto allenando e sono pronto. Siamo in altura e la palla salta di più, ma alla fine è una questione di adattamento e ora ho molta più esperienza.

L’anno scorso ero una new entry, adesso mi sento parte del circuito" , ha detto Arnaldi ai microfoni di Sky Sport. L'italiano si è infine soffermato sul sogno olimpico e sui giovani connazionali che potrebbero presto fare il salto di qualità.

"Sarebbe incredibile giocare le Olimpiadi. Un torneo che non giochiamo mai, una competizione che guardi sempre da bambino. Non giochi per i punti o per i soldi, ma per l’Italia. Vincere una medaglia sarebbe qualcosa di incredibile.

Sono un fan di Luca Nardi, mi è sempre piaciuto come gioca. È quello che può fare un grande passo in avanti” .